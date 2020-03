În urmă cu o lună, De Dragobete,iubitorii show-ului Survivor România au văzut cum Andrei și Karina de la Survivor România au dat frâu liber sentimentelor. Cei doi concurenți au fost filmați în ipostaze tandre, mai mult s-au și sărutat pasional, o dovadă clară că relația lor a trecut, atunci, la un alt nivel și niciunul dintre protagoniști nu a mai dorit să se ascundă.

Legătura dintre Andrei și Karina nu este văzută însă cu ochi buni de toată lumea, mai ales de familia tinerei din Craiova. În opinia mătușii sale Dana, războinica nu este îndrăgostită la Survivor România, ci mai degrabă este un flirt trecător. "M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România", a declarat, în urmă cu două săptămâni, Dana pentru WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, pare că relația Karinei cu Andrei este în mare pericol la întoarcerea în țară, întrucât famiile nu par a se înțelege. Un astfel de moment a fost luni seara, la FanArena, atunci când Dana, mătușa Karinei, a intrat într-un conflict deschis cu sora războinicului, căruia nu pare să îi agreeze comportamentul.”Repet, nu cred că fetița mea, cea pe va fi cu Andrei, este total diferită de el. Cred că ei s-au grăbit să aibă o legătură acolo,iar la un moment dat, Karina va realiza că nu este el cel potrivit pentru ea”, a comentat dana.Imediat, a venit și replica Laurei Ciobanu. ”Dacă ei se vor place, decizia le va aparține dacă rămân împreună în România”, a spus sora războinicului, contrată rapid de Dana.”Nu cred, Karina este încă în custodia mea. Cred că eu hotărăsc, dar...oricum, nu va fi nimic aici, în țară”.