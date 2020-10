George Burcea și Viviana Sposub, în ipostaze tandre la Ferma [Sursa foto: Captură vieo]

In articol:

Nu mai e un secret pentru nimeni că flirturile dintre George Burcea și Viviana Sposub s-au transformat ușor, ușor într-o relație. Cei doi s-au cunoscut și s-au apropiat din ce în ce mai mult în cadrul concursului Ferma. Atingerile și momentele intime fintre cei doi sunt din ce în ce mai dese pe micile ecrane, motiv pentru care concurentul Gabi Toader s-a gândit că la mijloc este vorba despre o straegie a actorului.

Aflați doar ei doi, bucătarul l-a luat la întrebări pe George Burcea și l-a întrebat de ce nu este sincer cu iubita lui. Actorul a mărturisit că o place pe Viviana, iar la mijloc nu este vorba despre nicio strategie.

Citeste si: Andreea Bălan, mesaj dur pentru fostul soț! Ce a transmis artista în mediul online despre George Burcea: "Cu cât înaintezi în vârstă..."

Gabi Toader: Știi ce mi-aș dori de la tine? Mi-aș dori să fii sincer cu ea. M-am gândit strâmb. Am gândit că ai o strategie. Îmi pare rău, dar mi-aș dori să fii sincer cu ea

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

George Burcea: Sunt foarte sincer! Chiar îmi place mult de ea

Gabi Toader, George Burcea și Viviana Sposub[Sursa foto: Captura Video]

Mai mult decât atât, Gabi Toader a adăugat că nu îi place deloc de Viviana Sposub deoarece „se joacă” prea mult în emisiune.

Gabi Toader: Nu-mi place de Viviana. Nu știu de ce se joacă atât

George Burcea: Ce se joacă?

Gabi Toader: Așa...nu mă băga în seamă

George Burcea și Viviana Sposub, infectați cu coronavirus! S-au izolat împreună

George Burcea a fost infectat cu noul coronavirus, iar apoi același rezultat l-a avut și iubita lui, Viviana Sposub. Din ultimele declarații, cei doi s-ar fi s-au izolat împreună la domiciliu.

„Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul. Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a declarat Viviana Sposub pentru protv.ro.

Citește continuarea AICI.