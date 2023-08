„Relaxare” Anca Țurcașiu, apariție de revistă într-un costum de baie roșu ca focul! Artista are o siluetă care întoarce toate privirile

In articol:

Anca Țurcașiu are un fizic de invidiat la vârsta de 53 de ani, recunoscând faptul că se simte foarte bine în pielea ei și că nu ar face nicio schimbare în ceea ce privește aspectul fizic. Zilele toride de vară și le petrece pe plajă, acolo unde se distrează, cântă, se bronzează, dar unde își și etalează silueta de invidiat în văzul tuturor.

Ședințele foto provocatoare au devenit deja o obișnuință pentru Anca Țurcașiu, majoritatea fanilor săi din mediul online fiind de părere că divorțul de fostul soț i-a dat un restart din toate punctele de vedere.

Anca Țurcașiu este o adevărată apariție în costum de baie. Fie din două piese, fie întreg, artista nu ezită să-și etaleze silueta bine sculptată. De fiecare dată apare în fața admiratorilor ei emanând energie pozitivă și voi bună, așa că nici de data aceasta lucrurile nu au fost diferite. Artista a îmbrăcat un costum de baie roșu, întreg și s-a relaxat pe șezlong, sub razele soarelui.

„Relaxare”, a spus Anca Țărcașiu în mediul online.

Ce regim alimentar ține Anca Țurcașiu?

Nu întâmplător Anca Țurcașiu are o siluetă de zeiță, pentru că are foarte mare grijă la ceea ce mănânc, în ce combinație, când și cum. Astfel, artista a dezvăluit că cea mai bună combinație de alimente la o masă este cea formată din legume și carbohidrați, fără ulei sau grăsimi.

Pe lângă atenția sporită pe care o oferă alimentației, actrița are grijă și să facă sport în fiecare zi, fără excepție.

„Mă simt fabulos la 53 de ani! Aproape că nu-mi vine să cred în ce formă maximă a corpului, a minții și a sufletului mă aflu. Cred că nicicând nu am fost mai bine!

Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește. Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, declara Anca Țurcașiu, conform VIVA.

