Remus a părăsit competiția Survivor chiar de ziua lui de naștere, când împlinea 42 de ani. Și-ar fi dorit să rămână în competiție, dar a fost nominalizat de colegi în urma unei accidentări din timpul unii meci, și a fost eliminat. Argumentul invocat de coechipieri in alegerea facuta a fost strategia Faimosilor care, de cele mai multe ori, il alegeau pe veteranul razboinicilor pentru confruntarile pe traseu, considerandu-l mai lent.

Remus de la Survivor s-a întors în România!

Remus a ajuns astăzi în România, după ce a fost eliminat din competiția Survivor. Deși nu și-ar fi dorit să plece din Republica Dominicană atât de repede și voia să demonstreze în continuare că este un jucător bun, s-a bucurat nespus să-și vadă familia.

Reîntâlnirea cu cei dragi, care l-au așteptat cu baloane pe aeroportul Henri Coandă din București, a fost una emoționantă. Remus i-a îmbrățișat cu lacrimi în ochi pe cei care l-au așteptat să se întoarcă din competiția din Republica Dominicană.

Cuvintele de ramas bun ale Războinicului Remus au fost pline de tâlc

„Survivor Romania este un joc individual care se practica in echipa. Legat de joc, dar si in campus, am putut sa ofer, la maximum, totul. Survivor este un joc cu eliminare si, inevitabil, majoritatea vom trece prin acest moment. M-am pregatit pentru aceste clipe, mi-am pus in rucsac o scoica si o nuca de cocos. Aceasta banderola albastra, pe care nu am vrut sa o innoiesc, a insemnat mult pentru mine. Inseamna mai mult decat teatru, inseamna mai mult decat sa fii individualist”, au fost cuvintele razboinicului.