Renate Weber, revocată de Parlament din funcția de Avocat al Poporului! „Nu am găsit nici măcar un articol din Constituţie care să justifice revocarea”

17:06, iun 16, 2021

In articol:

Renate Weber a fost revocată, miercuri, 16 iunie, de Parlament din funcția de Avocat al Poporului cu 247 de voturi „pentru” și 32 de voturi „împotrivă”. A fost o ședință care s-a lăsat cu replici tăioase între reprezentanții Coaliției și aceasta.

Renate Weber a fost demisă din funcție pe motiv că ar fi acționat în contradicție cu legile și Constituția României.

„PNL, USR PLUS şi UDMR au formulat pentru motivele însuşite încă de ieri de plenul Parlamentului o cerere de revocare pentru constatări de încălcări de lege şi ale Constituţiei(...) de către doamna Renate Weber. O dezbatere derulată mai degrabă în condiţii de procedură care amintesc mai mult de vechea legislatură. (...) Atunci când primeşti o funcţie din partea unui lider ca Liviu Dragnea te debarasezi greu de ea, chiar şi atunci când Parlamentul, singura autoritate care exercită controlul parlamentar asupra Avocatului Poporului, îţi spune că ai încălcat legea prin modul în care ţi-ai exercitat atribuţiile. Raportul Comisiilor juridice îşi însuşeşte cererea de revocare formulată de liderii Coaliţiei şi o transmit către plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului”, a spus Iulia Scântei, președintele de ședință.

Cum s-a apărat Renate Weber pe parcursul ședinței

Renate Weber a cerut că ședința de revocare să fie pusă într-o altă zi deoarece cerera de demitere i-a fost trimisă în jurul orei 10:00, iar ședința avea loc la ora 11:00, iar ea nu a avut timp să-și pregătească apărarea. Înainte de a lua cuvântul, Renate Weber a întrebat ironic, totuși, dacă pe cineva interesează apărarea sa.

„Primul reproş e că nu am transmis Parlamentului şi Guvernului un raport special despre problemele de sistem constatate în urma crimei de la Caracal. Dacă mi-aţi fi oferit posibilitatea să xerocopiez multitudinea acţiunilor noastre aţi fi văzut că Avocatul Poporului a încercat în multiple planuri să facem lumină şi să arătăm probleme de sistem. Faptul că nu am făcut un raport special, nu e o încălcare a legii. Noi nu avem de ce să facem rapoarte tematice speciale. Din 1997 până azi niciodată parlamentul nu a cerut Avocatului Poporului să facă un raport special”, a declarat Renate Weber în cadrul dezbaterii.

La al doilea motiv pentru revocare, care se referea la neimplicarea în problemele de abuzuri ale minorilor, Renate Weber a atras atenția că există câteva greșeli de gramatică în document.

„Dacă vreţi să fiţi maliţioasă şi să ne sancţionaţi pentru greşeli gramaticale, nu face obiectul cererii de revocare”, a fost replica preşedintei de şedinţă, Iuliana Scântei.

Renate Weber nu are nimic să-și reproșeze

Renate Weber a fost numită în funcţie în iulie 2019, iar în cei trei ani de activitate susține că nu are nimic să-și reproșeze, ba mai mult, spune că de fiecare dată a acționat conform legilor: „Nu. Chiar nu! Ba mai erau vreo două lucruri pe care aş mai fi putut să le fac... Chiar mă duc acasă, mă privesc în oglindă şi cred că am funcţionat cu demnitate în această funcţie. E adevărat, pentru mine, drepturile şi libertăţile sunt ceva sfânt şi nu o să abdic niciodată de la ele, că nu am făcut asta niciodată în viaţa mea. Şi nu mă refer la drepturile şi libertăţile mele, ci ale celorlalţi”.

Cât despre cererea de demitere din funcție, aceasta spune că liderii coaliției nu au avut nici măcar un argument valabil: „M-am uitat pe această cerere de revocare şi vă mărturisesc că nu am găsit nici măcar un singur articol din Constituţie care să justifice revocarea”.