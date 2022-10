Renunță sau nu Emilia Ghinescu la muzică?! Și-a luat fanii prin surprindere cu ultimele declarații: „Această decizie nu are legătură cu latura financiară”

In articol:

Fără doar și poate, Emilia Ghinescu a reușit să-și surprindă fanii cu ultimele sale declarații, acelea legate de carieră. Cântăreața a amintit că are studii în zona psihologiei, având chiar și diplomă pentru a profesa, însă acum s-a înscris la un curs nou pentru a deveni expert.

Artista susține că dacă tot a învățat această meserie, își dorește să o și pună în practică, ceea ce speră că se va întâmpla curând.

„Eu sunt psiholog cu acte, dar acum m-am înscris la un curs pentru a fi expert. Dacă tot am învățat atât am zis să pun în practică. Că să fii psiholog trebuie să ai doua atuuri. Să fii empatic și să fi un bun ascultător. Eu sunt empatică, mai am de lucru la a fi ascultătoare. Toată existenta noastră că psihologi învățăm.”, a declarat Emilia Ghinescu.

„Nu vreau să fac această meserie din considerente financiare”

Întrebată dacă își dorește să facă această meserie pentru bani, Emilia Ghinescu a explicat că nu este vorba de așa ceva, mai ales că salariul este foarte mic comparativ cu sumele pe care le câștigă din spectacolele și evenimentele unde este invitată pentru a menține atmosfera.

„Această decizie nu are legătură cu latura financiară. Soțul meu îmi spune că din punct de vedere financiar eu nu am nevoie să merg să lucrez, pentru că salariul pe care l-aș câștiga oriunde m-aș angaja este echivalentul a unei ore de cântat. Adică e foarte puțin, comparativ cu ceea ce câștig eu din cântat.

Eu nu vreau să fac această meserie din considerente financiare, ci pentru că îmi doresc foarte mult să activez în domeniul acesta” , a povestit artista pentru CANCAN.RO.

Emilia Ghinescu