Replica care a lăsat-o mască pe Adela Popescu! Ce i-a spus fiul cel mare, Alexandru, a stârnit amuzamentul tuturor

Viața Adelei Popescu s-a schimbat radical de când a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița a mărturisit în nenumărate rânduri că încearcă să facă față tuturor responsabilităților și să-și împartă timpul în mod egal atunci când vine vorba de copii.

Replica cu care fiul Adelei Popescu și-a surprins mama

Recent, vedeta a postat pe rețelele de socializare o conversație surprinzătoare pe care a avut-o cu Alexandru, fiul ei cel mare, la ceas de seară, stârnind amuzamentul celor de acasă.

Adela Popescu încearcă să petreacă timp în mod egal cu cei trei copii ai săi, de când l-a adus pe lume pe mezinul familiei, Adrian. Cu toate că de multe ori cel mic necesită mai multă atenție din partea părinților, actrița se străduiește să îi implice și pe ceilalți doi băieți în activitățile legate de fratele lor: "Adrian doarme frumos în brațele mele pe partea stângă, iar în dreapta stă cuibărit Alexandru, mângâind picioarele bebelușului. Cu inima plină simt nevoia să îi spun:

-Alexandru, mi-a fost foarte dor de tine. Te iubește mama mult, mult! Sunt atât de fericită că ești în brațele mele în seara asta!

-Mama, să-i tai unghiile lui Adrian!", a fost replica amuzantă pe care Alexandru i-a dat-o Adelei Popescu, înainte de culcare.

Fiul cel mic al Adelei Popescu s-a confruntat cu probleme de sănătate

Adela Popescu a povestit recent, pe rețelele de socializare, că a trecut prin momente cumplite în urmă cu câteva zile. Deși ea și soțul ei plănuiseră să meargă la mare de 1 mai, Adrian, fiul cel mic al celor doi, s-a confruntat cu dureri crunte din cauza unei

erupții dentare. Prezentatoarea TV a fost nevoită să-și amâne vizita la malul mării, până ce micuțul își va reveni:

Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu. Am rămas acasă cu el.", a povestit Adela Popescu, pe Instagram.