În plină pandemie de coronavirus, prefosorii și copiii sunt îndemnați să se descurce cu ajutorul tehnologiei. Profesorii predau lecțiile online, iar copiii îi urmăresc pe tabletă sau pe calculator. Mulți dintre elevii României nu au, însă, nici măcar o masă caldă o dată zi, cu atât mai puțin acces la internet, pentru a putea participa la ore.

spune o mamă care, deși își dorește tot ce este mai bun pentru copiii ei, nu reușește să le ofere acestoa mijloacele necesare pentru ca ei să facă școală online.

Școala online pentru copiii din România: „Colegii fac temele pe telefon, eu le fac pe caiet”

Din păcate, mulți copii nu au nici măcar un telefon cu conexiune la internet. O mamă a cinci copii este copleșită de greutăți, mai als în această perioadă.

„Deocamdată invata de pe carti. Mai citesc, mai scriu și atat. Nu au de pe ce sa invete, nu fac lectii online ca nu au de pe ce. Nu au telefon, calculator, internet”, spune femeia, vizibil afectată și copleșită de greutați.

„Colegii isi fac temele pe telefon. Eu le fac pe caiet, nu am telefon. Am un calculator vechi, primit de la donații, dar nu am internet pe calculator”, spune fiul ei.

„Mie imi e greu sa imi fac temele pe calculator, cum fac colegii mei. Recuperez de pe caiet”, spune copilul.

„Au pierdut cam multa materie, au ramas in urma, cand o sa ma cheme la socala o sa imi spuna. Eu ce sa fac?”, se întreabă mama lor, care speră că vor fi și ei ajutați de autorități.

Patru copii din Olt împart un singur telefon pentru a face scoală online

Intr-o altă familie dintr-o comună din județul Olt, patru copii impart un singur telefon si se chinuie sa-si faca temele cât mai repede. Fiecare dintre ei are cel putin sase materii la care ar trebui sa participe, dar asteapta ore in sir sa le vina randul. Ce mai mare din familie este Andreea. Este elevă în clasa a opta și și-ar dori să poată ține pasul cu ceilalți colegi, mai ales că , încâteva săptămâni, urmează Evaluarea Națională.

„E greu la matematica, fotografiile nu sunt clare si nu se vede nimic. Imi pare rau ca nu pot invata mai bine si ca nu am pe ce, asta e rau”, a spus Andreea. Eleva aștepată în fiecare zi ca ceilalți colegi de clasă să termine orele și apoi, seara, să îi trimită și ei pozele cu lecțiile.

Mama îi intretine pe cei patru copii din 1500 de lei pe luna, bani cheltuiti pe medicamente si tratamentul mezinului, care are nevoie de o operatie.

„Trebuiau sa aiba in scoala tablete de rezerva si ce le trebuia pentru copii, nu sa stam sa ne chinuim ca parinti. Poate altii nu au nici ce manca”, spune ea cu durre în glas.

Ștefani Mandachi, antreprenorul sucevean care a ajuns celebru în mediul online după ce a construit un metru de autostradă, sare în ajutorul copiilor sărmani. a strâns bani din donații și speră să reușeașscă să-i facă măcar pe o parte din elevii României să se țină de școală. A mers acasă la o familie și i-a încurajat cum a știut, oferindu-le suportul necesar pentru ca cei mici să-și continue studiile.

„Am venit aici pentru tine. Am auzit ca inveti foarte bine. Ti-am adus un laptop, o sa punem si internet. Tu primesti laptopul, trebuie sa il imparti cu fratii tai. Eu o sa vin sa te verific. Trebuie sa promiti ca termini liceul”, i-a spus Ștefan Mandachi surorii mari, sperânc că cei mici au de gând să-i urmeze exemplul și să fie la fel se silitori ca și ea.

„Pandemia va trece si viata va reveni la normal, dar, pentru copiii astia, dezastrul in care se zbat e normalitatea in care ei traiesc”, a concluzionat afaceristul sucevean în urma vizitei.

La 7 ani, Ionuț învață la lumina lumânării

Ionuț are doar șapte ani, dar deja știe ce înseamnă greutățile vieții. Abia învață să scrie, iar școala online și lecțiile pe calculator sunt doar un vis îndepărtat pentru el. locuiește într-un sat din Olt alături de părinții lui. Nu au televizor, calculator sau conexiune la internet. Nu au nici măcar curent electric, așa că micuțul elev își face lecțiile la lumina lumânărilor, alături de mama lui.

„M-am obisnuit. E greu. Cea mai mare dorinta e sa avem lumina, sa pot sa scriu”, a spus el timid.

Părinții lui sunt sfâșiați de durere când se gândesc la cel mic.a spus mama lui Ionuț, printre lacrimi.