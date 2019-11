DANIEL SAVOPOL, reporter Stirile Kanal D

Ștefan Mădălin Oprică, un tânăr în vârstă de 20 de ani, s-a filmat în drum spre secția de votare din New York. Tânărul s-a mutat de peste un an în Statele Unite ale Americii și locuiește în Georgi. Fiind în trecereprin New York, românul a decis să voteze aici și a mers la secția de votare numărul 800.

Ștefan Mădălin Oprică este dansator de profesie și a ales să plece în America pentru a duce o viață mai bună, însă își dorește enorm ca situația din România să se schimbe și să aibă posibilitatea să se întoarcă în țara sa.

Tânărul locuiește de 1 an in Georgia, Atlanta, a văzut și a înțeles că se poate să o duci mai bine și își dorește enorm ca atunci când se întoarce în țara să fie și România o țara civilizata.

Alegeri prezidenţiale 2019 – Numărul alegătorilor care au votat la secţiile din străinătate a depăşit 150.000

Numărul alegătorilor care au votat la secţiile din străinătate pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale a depăşit 150.000, în timp ce, în primul tur, până sâmbătă la ora 13.00, votaseră puţin peste 122.000 de români.

Potrivit datelor Biroului Electoral Central, sâmbătă, numărul alegătorilor care au votat la secţiile din străinătate a depăşit 150.000. La aceştia se adaugă 17.503 de voturi trimise prin corespondenţă.

Astfel, numărul total al românilor din străinătate care au votat deja pentru al doilea tur de scrutin al agelerilor prezidenţiale a ajuns la 167.835.

În primul tur al algerilor prezidenţiale, până sâmbătă, la ora 13.00, votaseră 122.663 de alegători.

MAE precizează că secţia de votare nr. 427 din Savona, Italia a fost mutată la adresa Palazzo Comunale, Piazza Sisto IV, Savona, conform deciziei Autorităţii Electorale Permanente din data de 22 noiembrie 2019, ca urmare a unei situaţii de forţă majoră (cod roşu de inundaţii).

Votul în cadrul celor 835 de secţii organizate în străinătate a început vineri, 22 noiembrie, iar cetăţenii români din străinătate pot în continuare să îşi exercite

dreptul de vot la acest scrutin astăzi şi mâine, în intervalul 7.00-21.00.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandarea adresată cetăţenilor români aflaţi în străinătate pe durata alegerilor prezidenţiale de a se prezenta la vot pe durata ambelor zile pentru a evita eventuale aglomerări în cursul zilei de mâine. Harta interactivă a secţiilor de votare poate fi accesată pe site-ul oficial al MAE: http://www.mae.ro/maps/4083.

Votul în străinătate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale a început, vineri, la ora 1.00, în Noua Zeelandă şi Australia şi se va încheia luni, la ora 7.00.

Potrivit Autorităţii Electorale Permanente (AEP), 715.064 de persoane cu drept de vot locuiesc în străinătate şi pot vota la una dintre cele 835 de secţii de votare. În diaspora, votul se derulează pe durata a trei zile.

La primul tur au votat în străinătate 675.348 persoane, dintre care 25.189 prin corespondenţă.