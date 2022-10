Reprezentantul Forțelor Navale Române, Denis Giubernea, a încheiat cu succes misiunea în gruparea navală permanentă NATO: „Am reușit să reprezint cu cinste România”

In articol:

România, reprezentată de locotenent-comandorul Denis Giubernea, înregistrează rezultate remarcabile în cadrul grupării navale permanente NATO SNMCMG-2, desfășurată pe o perioadă de mai bine de 7 luni. Misiunea din Divizionul 146 Nave Minare Deminare a ajuns la final în urmă cu o zi, sub aprecierea comandorului Yusuf Karagülle pentru profesionalismul de care reprezentantul Forţelor Navale Române a dat dovadă încă de la început.

Activitatea ofițerului român Denis Giubernea a fost apreciată la cel mai înalt nivel, iar meritele i-au fost pe deplin recunoscute. La finalul misiunii i-a fost acordată placheta grupării SNMCMG-2 sub felicitările membrilor aflați la bordul navelor Yüzbaşı Güngör Durmuş.

Ofițer român de marină, Denis Giubernea, misiunea în cadrul grupării navale NATO SNMCMG-2 a ajuns la final

Încă o dată, România a dat dovadă de profesionalism, dedicare și solidaritate prin reprezentanți foarte bine pregătiți, instruiți și capabili să ducă la bun sfârșit misiunile, indiferent de complexitatea lor. Locotenent-comandorul Denis Giubernea a ocupat funcția șef al operațiilor și instrucției în statul major în cadrul grupării navale NATO permanente SNMCMG-2 unde, vreme de mai bine de 7 luni, a îndeplinit cu succes operații cu sarcini active multiple, în ciuda factorilor de stres întâmpinați.

„Misiunea locotenent-comandorului Denis Giubernea, din Divizionul 146 Nave Minare Deminare, în cadrul grupării navale NATO permanente SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), unde a ocupat funcția șef al operațiilor și instrucției în statul major, s-a încheiat.

După șapte luni la datorie, timp în care a reprezentat cu succes Forțele Navale Române și a participat la multe exerciții în diferite zone ale Mării Mediterană, locotenent-comandorul Denis Giubernea se întoarce acasă.

Pe durata misiunilor a fost ambarcat pe două nave comandant ale grupării navale NATO, nava spaniolă ESPS Meteoro și cea turcească TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş.

Lupta contra minelor este extrem de periculoasă, oriunde s-ar executa, iar profesionalismul tuturor marinarilor militari aflați la bordul navelor a făcut ca totul să se desfășoare la standardele NATO impuse.

Acum, la sfârșit de misiune, conform tradițiilor marinărești, ofițerul român a prezentat un ultim briefing cu rezultatele sale și tot ce a efectuat în cadrul statului major al SNMCMG-2.

La finalul misiunii sale, comandantul grupării navale NATO, comandor Yusuf Karagülle, l-a felicitat pe ofițerul român pentru toată activitatea desfășurată și i-a acordat placheta grupării SNMCMG-2. Reprezentantul Forțelor Navale Române a lăsat o impresie deosebită, a planificat multe activități și a demonstrat că este un marinar militar foarte bine instruit, mai ales în lupta contra minelor.

«Au fost șapte luni intense. Privesc în spate și nu știu când au trecut toate aceste zile și nopți. A fost multă muncă, stres, pe ape line, dar și pe furtuni. Mă bucur că am reușit să reprezint cu cinste România, Armata României și Forțele Navale Române. Cred că modul în care am fost onorat la sfârșit de misiune spune totul despre cum mi-am îndeplinit datoria. Nu a fost deloc ușor, dar mă întorc acasă cu multă experiență, pe care îmi doresc să o aplic pe funcțiile pe care le voi îndeplini în țară. Am avut alături marinari militari foarte buni, cu o tehnică pe măsură, ceea ce a făcut să ne îndeplinim cu succes toate misiunile ordonate. Am făcut parte dintr-o echipă foarte bună, eficientă și condusă profesionist. Toți am demonstrat că dictonul WE ARE NATO nu sunt simple cuvinte, ci o stare după care ne călăuzim activitățile zilnic. Un gând special merge către familia mea, acei oameni care mă susțin și mă iubesc. Mi-au dat putere în clipele grele, au suferit în lipsa mea atunci când problemele vieții i-au lovit acasă, însă au știut să mă încurajeze tot timpul. Îi iubesc, mă înclin în față sacrificiului lor și aștept cu nerăbdare să-i strâng în brațe pe toți.»”, a declarat locotenent-comandorul Denis Giubernea.