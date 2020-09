Din nefericire, o parte dintre acestia nu sunt in masura sa reprezinte asa cum se cuvine interesele clientului motiv pentru care acesta ajunge sa piarda procesul chiar daca dreptatea este de partea sa. Este foarte frustrant sa ajungi in situatia in care pierzi un proces chiar daca dreptatea este de partea ta. Daca mai punem la socoteala si banii pe care trebuie sa ii platesti pentru onorariul unui avocat, pierderea procesului poate fi o lovitura greu de digerat. Pentru a nu ajunge in aceasta situatie este necesar ca avocatul ales pentru a-ti reprezenta interesul sa fie ales cu foarte mare atentie si dupa o analiza foarte amanuntita a ofertelor existente in acest moment pe piata de specialitate. Lucrurile devin si mai serioase in momentul in care trebuie sa te adresezi CEDO pentru solutionarea unei nedreptati.

Ti-au fost incalcate drepturile omului? Apeleaza la casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu

Drepturile omului sunt niste drepturi fundamentale care sunt recunoscute si respectate de catre toate statele democratice din aceasta lume. Din pacate, exista si situatii in care aceste drepturi sunt incalcate cu sau fara buna stiinta. Pentru a putea solutiona o astfel de problema extrem de grava este necesara adresarea catre CEDO. Acesta este organismul international care se ocupa de repararea nedreptatilor comise de catre instantele de judecata nationale. Pana la urma si judecatorii sunt oameni iar oamenii sunt supusi greselii dupa cum bine stim. Pentru ca greselile sa nu aiba consecinte asupra calitatii vietii omului este necesara apelarea la cele mai inalte organisme pentru a putea repara nedreptatea comisa. In fata judecatorilor de la CEDO, organismul international care se ocupa cu solutionarea problemelor legate de apararea drepturilor omului trebuie sa se prezinte doar avocatii care sunt foarte bine pregatiti in acest domeniu de activitate pentru a putea avea cat mai multe sanse de castig. Asadar, este nevoie de un avocat specializat in apararea drepturilor omului.

Datorita experientei avute dar si datorita numarului mare de cazuri importante castigate in fata judecatorilor de la CEDO, casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu este solutia castigatoare in cazul in care este necesara reprezentare avocat CEDO. Avocatii care lucreaza in cadrul acestei case de avocatura sunt special pregatiti pentru a putea activa in domeniul apararii drepturilor omului la CEDO dar si pentru a putea oferi consultanta comerciala sau pentru a putea rezolva cazuri in care sunt necesare competente in dreptul intern.

Alege casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu pentru a nu sta cu teama ca vei pierde cazul pe nedrept

Exista un numar mare de cazuri pierdute la CEDO pentru ca avocatul ales pentru ca avocatul ales pentru a reprezenta interesele clientului la CEDO nu s-a descurcat foarte bine. Pentru ca nimeni nu isi doreste sa piara pe nedrept este necesara apelarea la o casa de avocatura serioasa, in cadrul careia sa lucreze doar avocati cu mare experienta, pregatiti la cel mai inalt nivel pentru a putea face fata provocarilor aparute in timpul procesului desfasurat la CEDO. Pentru a nu sta cu teama ca vei pierde pe nedrept trebuie sa apelezi la cei mai buni avocati din domeniul apararii drepturilor omului. Acestia poarta numele de Andrei Grigoriu si Alina

Grigoriu si sunt fondatorii casei de avocatura Grigoriu & Grigoriu, una dintre cele mai apreciate case de avocatura din tara noastra. Nivelul ridicat de apreciere se datoreaza in primul rand numarului mare de cazuri castigate la CEDO, o parte dintre aceste cazuri fiind foarte importante din toate punctele de vedere. Aprecierea avuta de catre aceasta casa de avocatura nu este singurul motiv pentru care sunt alegerea potrivita pentru a-ti reprezenta interesele la CEDO. Faptul ca specialistii care lucreaza in cadrul acestei case de avocatura pun mai presus de orice interesele clientului si fac tot ceea ce este posibil din punct de vedere omeneste pentru a putea castiga este un alt motiv pentru care casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu este alegerea castigatoarea atunci cand ai nevoie de un avocat competent. Varietatea mare de specializari este un alt detaliu care inclina balanta catre aceasta casa de avocatura. Avand avocati care au o experienta de peste 20 de ani de zile, casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu este se mandreste cu specialisti care pot oferi cea mai buna consultanta si reprezentare in urmatoarele domenii de activitate:

- Dreptul conventiei europene.

- Dreptul Uniunii Europene.

- Dreptul afacerilor.

- Dreptul comercial.

- Drept civil.

- Drept administrativ.

Este frustrant si neplacut din toate punctele de vedere sa iti fie incalcate drepturile omului mai ales ca traim intr-o societate democratica care, cel putin la nivel teoretic, apara drepturile fundamentale ale omului. Pentru a te asigura ca aceste drepturi sunt respectate este necesar ca in momentul in care sunt incalcate sa iei atitudine.

Concluzii

Casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu este casa de avocatura care in momentul de fata ofera cele mai bune servicii atunci cand vine vorba despre reprezentare CEDO dar si in cazul in care ai nevoie de servicii de avocatura din alte domenii de activitate. Respectul aratat fata de clienti, experienta avuta de catre persoanele care lucreaza in cadrul casei de avocatura dar si numeroasele cazuri castigate de catre avocatii acestei case de avocatura sunt motivele principale pentru care casa de avocatura Grigoriu & Grigoriu trebuie sa fie alegerea pe care o faci in momentul in care ai nevoie de serviciile unui avocat.