Restaurantul fiicelor lui Dinu Patriciu a dat faliment în 2019. Dinu Patriciu, milionarul care a murit in august 2014, si-a lasat mare parte din avere celor doua fiice ale sale, Ana si Maria. Pe Ana a incercat sa o implice in afaceri de mai multa vreme, incredintandu-i conducerea unui restaurant de lux din Bucuresti. (vezi câţi bani se cer pe blocul de birouri al lui Dinu Patriciu)

In 2012, presa a relatat ca restaurantul respectiv, in care Patriciu investise doua milioane de euro, a dat faliment, din cauza preturilor mari, dar si a chiriei de 9.000 de euro pe luna. Ulterior, Ana Patriciu a preluat responsabilitatea conducerii unul alt restaurant, din zona Floreasca, numit “Madame Pogany”. Ea a colaborat cu sora sa, Maria, dar lucrurile nu au mers bine.

Restaurantul fiicelor lui Dinu Patriciu a dat faliment. S-a cerut executarea silită

Firma care detinea restaurantul a inregistrat o pierdere de aproximativ 420.000 de euro in 2015. In vara lui 2016, fiicele lui Patriciu au renovat restaurantul, sperand intr-o revigorare. Firma a avut si alte probleme, fiind data in judecata de o societate din Borsec, care asigura aprovizionarea cu apa minerala si bauturi racoritoare a restaurantului, probabil pentru facturi neachitate. S-a cerut executarea silita a firmei detinute de fiica lui Patriciu, iar Judecatoria Sectorului 1 a incuviintat-o.

Până la urmă, dificultăţile financiare au pus la pământ restaurantul fiicelor lui Dinu Patriciu. Pe site-ul restocracy.ro, care se ocupă cu cronici ale serviciilor oferite de restaurantele din Bucureşti, în dreptul localului Madame Pogany este trecută explicaţia „închis definitiv în primăvara lui 2019”.