Restricțiile de circulație pe timpul nopții ar putea să-și facă din nou apariția. Raed Arafat a venit cu explicații

Restricțiile pe timpul nopții ar putea să revină în România. Raed Arafat a explicat că aceste restricții ar putea fi luate la nivel local, în zonele în care crește incidența.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a ținut să precizeze că momentan nu sunt astfel de discuții. „Acum nu sunt astfel de discuții, dar există în hotărârea de guvern mai multe măsuri la care putem să revenim în funcție de creșterea numărului de cazuri și a incidenței. Da, e posibil ca în unele zone în care incidența crește să se ia măsuri locale sau zonale. Nu pot să vă spun că aceste măsuri vor fi luate imediat sau pe plan național”, a transmis Raed Arafat.

Raed Arafat a fost întrebat de jurnaliști, la câte cazuri de COVID-19 am putea să ajungem în perioada următoare: „Nu am estimări, nu am cum să știu exact. Potențialul de creștere e unul serios. După ce am văzut cifrele și modul de creștere e clar că e posibil să asistăm la creșteri mai departe. Noi monitorizăm mai departe ce se întâmplă și care e impactul”.

Raed Arafat, despre valul patru al pandemiei de COVID-19

Șeful DSU a explicat faptul că cea mai bună metodă de prevenție a infectării cu SARS-COV-2 este imunizarea.

