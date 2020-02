Se pot pomeni toti cei care au murit nedespartiti de Biserica. Nu pot fi pomeniti cei care au murit in dispret cunoscut fata de Dumnezeu. Precizam ca orice slujba a Bisericii se savarseste numai pentru cei care sunt membri ai ei, adica au devenit prin Sfintele Taine, madulare ale Trupului tainic al lui Hristos. De aceea nu pot fi pomeniti nici copiii morti nebotezati, pentru ca ei nu sunt membri ai Bisericii.

In traditia ortodoxa, in ziua praznicului se aduc la biserica, pentru a fi sfintite, coliva, prescurea si o sticla de vin. De asemenea, se sfintesc vase cu mancare si pachete cu alimente, pe care rudele celor adormiti le impart dupa slujba de pomenire, atat saracilor din biserica, cat si vecinilor, persoanelor sarmane intalnite la cimitir si pe strada, in ziua parastasului.

Cum se pregateste coliva traditionala

Coliva traditionala este un preparat care nu lipseste la ceremoniile religioase inchinate celor plecati dintre noi. Iata cum se pregateste si de ce ingrediente ai nevoie.

Ingrediente

500 grame arpacas

350 grame zahar

350 grame nuca

6 pliculete zahar vanilat

coaja de lamaie

100 grame stafide

zahar pudra pentru ornat

Cum se pregateste coliva

Se spala bine arpacasul si se pune in apa rece la fiert. (Atentie, e nevoie de o cantitate de trei ori mai mare de apa decat cea de arpacas). Se fierbe la foc mic, aproximativ o ora, pana cand boabele incep sa "infloreasca".

Nuca se toaca sau se macina.

Peste arpacas se adauga zaharul si un praf de sare si se amesteca bine, ca sa nu se lipeasca. Dupa ce se ia de pe foc, se acopera cu un prosop curat umezit, ca sa nu prinda coaja. Se lasa la racit peste noapte.

A doua zi se amesteca arpacasul fiert cu nuca, zaharul vanilat, coaja de lamaie si stafidele.

Ce simbolizeaza coliva! De ce se face in cinstea mortului?

Coliva a fost introdusa in practica Bisericii dupa minunea Sfantului Teodor Tiron, savarsita la 50 de ani dupa moartea sfantului, in vremea imparatului Iulian Apostatul (361-363). Imparatul, dorind sa-i batjocoreasca pe crestini, a dat ordin guvernatorului orasului Constantinopol sa stropeasca toate proviziile din pietele de alimente cu sangele jertfit idolilor, in prima saptamana a Postului Mare. Sfantul Teodor, aparandu-i in vis Arhiepiscopului Eudoxie al Constantinopolului (360-370), i-a poruncit acestuia sa-i anunte pe crestini sa nu cumpere nimeni nimic din piata, ci mai degraba sa manance grau fiert cu miere (coliva).

La inceput, coliva a servit ca hrana, iar mai tarziu la pomenirea mortilor, dupa modele si traditii care existau deja in lumea pagana a timpului. Coliva facuta din grau fiert, inchipuie insusi trupul mortului, deoarece hrana principala a trupului omenesc este graul (din care se face painea).



Ea este totodata o expresie materiala a credintei noastre in nemurire si inviere, fiind facuta din boabe de grau, pe care Domnul insusi le-a infatisat ca simboluri ale invierii trupurilor: dupa cum bobul de grau, ca sa incolteasca si sa aduca roada, trebuie sa fie ingropat mai intai in pamant si sa putrezeasca, tot asa si trupul omenesc mai intai se ingroapa si putrezeste, pentru ca sa invieze apoi intru nestricaciune (vezi Ioan 12, 24 si I Corinteni 15, 36). Dulciurile si ingredientele care intra in compozitia colivei reprezinta virtutile sfintilor sau ale raposatilor pomeniti, ori dulceata vietii celei vesnice pe care nadajduim ca a dobandit-o mortul, potrivit crestinortodox.ro.

Se serveste in circumstante triste, dar este un desert delicios! Cum se face cea mai buna coliva!

Intrucat mâine e "Sambata mortilor", o reteta pentru coliva este utila.

Ingrediente:

1 kg arpacas, 1,5 kg miez de nuca, 250 g stafide, 300 g zahar sau dupa gust, esenta de lamaie, portocala, rom, migdale dupa gust, 2-3 pliculete zahar vanilat, 200 g biscuiti pisati, zahar pudra, cacao, nuca de cocos, bomboane pentru ornat.

Mod de preparare:

Graul se alege, se curata de impuritati, se spala in 9 ape caldute numite cele 9 cete ingeresti, dupa care se pune la fiert in circa 3 l apa. La inceput focul trebuie sa fie mai puternic, apoi se fierbe la foc mic cu grija sa nu se lipeasca. In timpul fierberii, graul nu se amesteca cu lingura ci doar se misca oala (ca la sarmale)...Cand a scazut apa complet, se adauga zaharul, amestecandu-se usor cu lingura de aceasta data, si se fierbe la foc mic pana infloreste graul.

Dupa ce s-a oprit focul, graul fiert se rastoarna in alt vas (sa nu fie din material de plastic), se presara deasupra nuca macinata si se acopera cu un prosop curat si umed pentru a impiedica uscarea si prinderea unei cruste deasupra. Dimineata, la prima ora, se amesteca cu zaharul vanilat, cu esentele, cu trei-patru linguri cu biscuitii pisati, cu stafidele si cu niste bombonele. Se asaza pe platouri si se orneaza cu biscuiti pisati, cacao, zahar pudra, nuca de cocos, bomboane.

Coliva era desertul preferat al Elenei Ceausescu

Menajera Suzana Andreias i-a cunoscut foarte bine pe sotii Ceausescu. Se-ntampla, sambata, ca familia Ceausescu sa renunte la serviciile bucatarului, iar in aceasta situatie, menajera era cea care le pregatea sotilor Ceausescu masa. Femeia taia un pui si prepara din el doua feluri. Nu voiau sa arunce nimic: partile potrivite mergeau la ciorba, pulpele si pieptul-pe gratar. Preferintele lui Nicolae Ceausescu erau impartasite si de soata.

Ceausescu prefera budinca din clatite si spanac, pulpele de pui umplute, piftia de crap, stiuca umpluta cu carne de crap sau salau si papricasul de pui.

La desert voia dulciuri facute in casa: placinta cu branza sau minciunele, "care-i placeau mult", a relatat fosta menajera despre Ceausescu. "Faceam minciunele cu coca, cu ou, cu un pic de otet ca sa fie fragede. Coca o intindeam ca pe o foaie de taitei, mult mai subtire decat o foaie de taitei, o taiam cu o forma de melc sau trandafir si o puneam in ulei, la prajit. Iesea o floare mare cat o farfurie. Eu i-am invatat cu desertul asta. Se manca asa cum se mananca floricele. Prima data m-a intrebat: «Ce-i asta, draga?». «E specialitatea casei», i-am zis", a povestit Suzana Andreias.

De la stapana casei, menajera a-nvatat, in schimb, reteta de coliva, dulcele preferat al Elenei Ceausescu. Afland ca in Ardeal, de pomana mortilor, se ofera colaci, nu coliva, Elena Ceausescu si-a suflecat manecile si i-a aratat Suzanei Andreias cum se prepara.