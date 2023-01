In articol:

Nimănui nu i-a venit să creadă cum o rețetă simplă de parizer de casă a adunat peste 15 milioane de vizualizări. Iată că este posibil! O tânără pe nume Emilia Mincu a înnebunit internetul cu rețeta sa de parizer de casă! Vezi cum se prepară cel mai viral parizer și care este

Cine este tânăra care a cucerit internetul cu rețeta sa de parizer de casă

secretul pentru gustul perfect.

Simplu de pregătit și foarte gustos! Așa este parizerul de casă, cu care Emilia Mincu a reușit să adune peste 2 milioane de aprecieri pe Instagram. Rețeta de parizer de casă a tinerei a reușit să stârnească interesul a peste 15 milioane de internauți ce i-au vizionat videoclipul.

„Dragii mei, dacă vă place cum arată acest parizer de pui pregătit acasă, staţi aproape să vedeţi cât de simplu se poate pregăti!", așa a început Emilia rețeta sa de parizer de casă.

Citește și: 6 moduri de a găti un ou. Rețete simple și delicioase potrivite pentru toate momentele zilei

Emilia Mincu a povestit că a învățat rețeta de parizer de casă de la mama sa, dorindu-și să o împărtășească și cu oamenii care o urmăresc pe

Instagram. Tânăra este foarte pasionată de gătit și postează cu regularitate rețete pe internet. Cu un parizer scos dintr-o sticlă de plastic, Emilia a reușit să dea lovitura.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

"Nu m-am aşteptat nicio secundă să aibă atât succes. Cei mai mult au fost încântaţi cei din afara ţării, unde nu pot să cumpere parizer. Şi mi-au scris mulţi, au fost entuziasmaţi", spune Emilia Micu, potrivit observatornews.ro.

Rețeta de parizer de casă, care a cucerit internetul. Vezi cum se prepară cel mai sănătos parizer [Sursa foto: Instagram Emilia Mincu]

Rețeta de parizer de casă. Ingrediente și mod de preparare

Rețeta de parizer de casă, postată de Emilia Mincu este cât se poate de ușoară, chiar și pentru cei ce nu se pricep foarte bine la gătit. Pentru a prepara parizerul de casă, ai nevoie de câteva ingrediente și de o sticlă goală de plastic. Așadar, pentru rețeta de parizer de casă ai nevoie de următoarele ingrediente: un pui de 1,5 kg, doi morcovi, două cepe, sare, piper, suc de sfeclă roșie și două pliculețe de gelatină.

Citește și: Rețetă negresă simplă și delicioasă ca la mama acasă: Ai nevoie de 4 ouă, lapte, făină și unt

Emilia a explicat că după ce a pus legumele și puiul la fiert, le-a transferat într-un blender și le-a condimentat cu sare și piper. După ce a dat totul prin blender, a pus compoziția de într-o sticlă de plastic și a lăsat parizerul de casă la frigider peste noapte.

„Am folosit în această reţetă un pui de aproximativ un kilogram şi jumătate. După ce am tramşat puiul, am pus oala sub presiune, am adăugat doi morcovi şi două cepe. Am eliminat toate oasele.”, explică Emilia în clipul ce a devenit viral.

Rețeta de parizer de casă, care a cucerit internetul. Vezi cum se prepară cel mai sănătos parizer [Sursa foto: Shutterstock]

sursă: observatornews.ro