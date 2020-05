Reteta simpla de negresa fara coacere

In articol:

Iar negresa preparata in casa este in mod sigur pe placul multor persoane.

Cand te gandesti la retete de prajituri preparate in casa, cel mai probabil te gandesti la ingrediente precum ciocolata, faina, alune si diferite fructe. Aceasta reteta de negrese vegane fara coacere este usor de preparat si in mod sigur poate fi o alegere perfecta in zilele in care esti lipsita de inspiratie!

Daca iti doresti sa-ti mentii silueta, afla ca aceasta reteta vegana, fara gluten , necesita cateva ingrediente si foarte putin timp de prepare.

Mai mult, datorita mixului de alune de padure si nuci macadamia, negresele vegane fara coacere sunt bogate si in nutrienti.

Un desert sanatos si gustos!

De regula, deserturile care nu necesita coacere se numara printre preferatele multor persoane. Sunt mai usor de preparat, nu necesita mult timp si oricine poate obtine un desert perfect.

Negrese fara coacere. Reteta simpla de negresa vegana

Aceasta reteta este perfecta in cazul in care iti doresti sa te bucuri oricand de un dulce pe masura.

Iata, asadar, cum sa prepari negrese vegane fara coacere:

Ingrediente:

Pentru negrese

115 grame de alune de padure95 de grame de nuci180 de grame de nuci macadamia2 linguri de extract de vanilie85 de grame de miere fara zahar sau sirop de artar32 de grame de zahar pudra1 varf de lingurita de sare de Himalaya40 de grame de pudra de cacao

Citeste cum se prepara reteta de negrese fara coacere pe andreearaicu.ro