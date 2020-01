Mai exact, decis să aibă parte de un Revelion de neuitat, Silviu Nicolae a decis să plece în Zanzibar, într-o vacanță de vis. Doar că, pare-se, nu a fost deloc inspirat când și-a ales momentul, fiind la un pas de o adevărată tragedie, la decolare.

”Prima oară s-a amânat zborul, erau ceva probleme la flapsuri, sau ceva de genul acesta, iar puțâin mai târziu au zis că s-a rezolvat și am plecat, doar ca să ne întoarcem din drum.... Am înțeles. Dar a doua oară, când am decolat, am fost iarăși nevoiți să ne întoarcem din drum, după vreo 20 de minute de zbor. Era horror în avion, mirosea a gaze, a kerosen, lumea era deja disperată, unii plângeau, se făceau atacuri de panică. M-am speriat și eu cumplit, mai ales că am observat că și însoțitoarele de zbor și-au pierdut cumpătul”, ne-a spus, în exclusivitate, Silviu Nicolae.

Mai mult decât atât, Faimosul ne-a destăinuit că cei de la compania aviatică nu le-au spus ce se petrece.ne-a spus Silviu Nicolae, supărat că nu a mai putut ajunge în paradisul Zanzibarului.

La un pas de tragedie din cauza problemelor avionului

180 de pasageri au avut parte de un revelion ratat după ce cursa aeriană care făcea legătura între București și Dubai a fost întoarsă din drum. Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care a plecat luni, 30 decembrie 2019, la ora 23.55 din București către Dubai, a fost întors pe Aeroportul Otopeni după 20 de minute de la decolare din cauza unor probleme tehnice. Culmea, aceeași cursă a mai făcut o dată drumul întors, după ce, cu o zi înainte, a întâmpinat alte probleme după decolare. Din acest motiv, Faimosul Silviu Nicolae de la Exatlon, a și refuzat sa mai plece cu avionul.