In articol:

Petru Mircea s-a redresat în afaceri, conform rezultatelor de la Ministerul de Finanțe. Văduvul Mădălinei Manole este inginer de sunet şi şi-a înfiinţat, în 2004, firma „Mircea Sunet SRL”, specializată în „activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)”. Cu alte cuvinte, Petru Mircea asigura instalaţia de sunet la concertele trupelor care apelau la serviciile sale.

Citeste si: Biletul de de adio al Madalinei Manole: de ce s-a sinucis Madalina Manole

Citeste si: Femeia care i-a cumpărat Furadan Mădălinei Manole a ajuns mare şef la Fisc! Vezi cum a avansat de trei ori în funcţie Berta Slav şi ce salariu uriaş are!

Citeste si: Incredibil! Ce a făcut Mădălina Manole înainte să se sinucidă- nu se știa până acum

Firma a avut rezultate dezastruoase după sinuciderea Mădălinei Manole, din 2010. Doar în 2011 s-a înregistrat un profit substanţial, de 30.000 de lei, după care a urmat declinul: pierdere de 400 de lei (în 2012), profit de 417 lei (în 2013), pierdere de 53.960 de lei (în 2014), profit de 4.770 lei (în 2015), profit de 4.481 de lei (in 2016) şi profit de 14.550 lei (în 2017).

Petru Mircea s-a redresat în afaceri. Firma a făcut profit de peste 16.000 de lei

În 2018, „Mircea Sunet SRL” părea că se află în pragul lichidării. Firma nu a raportat cifră de afaceri, iar profitul a fost 0. La finalul lui 2018, datoriile societăţii comerciale erau de 526 lei. Ultimele rezultate de la Ministerul de Finanțe, valabile pe 2019, arată, însă, că afacerea s-a redresat spectaculos. (vezi cum a fost amenințat Petru Mircea după gestul scandalos de la mormântul Mădălinei Manole)

Astfel, firma lui Petru Mircea a înregistrat un profit net de 16.461 de lei, cel mai mare din ultimii 8 ani. Cifra de afaceri a fost de 16.970 lei, iar datoriile, la finalul lui 2019, erau de doar 509 lei.

Petru Mircea s-a redresat în afaceri. Fratele Mădălinei Manole îl regretă pe Șerban Georgescu

WOWbiz.ro a relatat că, zilele trecute, fratele Mădălinei Manole a postat o poză veche cu artista și Șerban Georgescu, primul soț al acesteia, în dreptul imaginii scriind un mesaj de-a dreptul șocant.

”MADALINA si SERBAN, in anii tineretii!! S-au iubit mult! NU pot sa spun decat... pacat! Daca ramaneau impreuna....azi ar fi fost in viata amandoi! Peste ani...viitorul sot, dupa zece luni de casnicie a bagat-o in groapa! Atat de mult a iubit-o, incat a spus despre ea ca era "un inger ratacit" pe pamant" si ca, pentru ai fi lui bine, a "inaltat-o la cer"!!!!”, este mesajul postat de fratele Mădălinei Manole.

Mădălina Manole și compozitorul Șerban Georgescu s-au căsătorit în 1994, iar mariajul tinerei artiste cu un bărbat cu 17 ani mai bătrân a fost motiv de bârfă la acel moment. Căsnicia lor a durat însă până în 2002, când cei doi au divorțat, iar Mădălina Manole a invocat la tribunal infidelitatea soțului. După o perioadă, atât Șerban Georgescu cât și Mădălina Manole și-au refăcut viața. Compozitorul s-a căsătorit cu Eniko, cu care a avut o fetiță. În 2007, Șerban Georgescu a murit. Mădălia s-a măritat și ea cu Petru Mircea, căruia i-a dăruit un băiat.