Rezultate Eurovision 2022. Pe ce loc s-a clasat România la Eurovision 2022. Vezi cine a fost marea câștigătoare din acest an.

Pe ce loc s-a situat România la Eurovision 2022

România a participat în finala Eurovision 2022 cu piesa „Llámame”, interpretată de WRS. După finala Eurovision 2022, România s-a clasat pe locul 18.

Marea câștigătoare a Eurovision 2022 este Ucraina, pe locul doi s-a clasat Regatul Unit, iar pe locul 3 se află Spania.

De asemenea, țara noastră vecină, Republica Moldova s-a clasat pe locul 7. Cel mai slab rezultat la Eurovision 2022 l-a obținut Germania.

România s-a calificat în finala Eurovision 2022, după ce WRS a cântat piesa „Llámame” în cea de-a doua semifinală a competiției. WRS a depășit așteptările tuturor, după ce, timp de trei ani consecutiv, România nu a reușit să ajungă în finala concursului. Anul acesta, România s-a clasat pe locul x în finala Eurovision 2022!

Eurovision Song Contest, ajuns anul acesta la ediția a 66-a, a avut loc la Torino, după ce Italia a câștigat ediția din 2021 cu piesa "Zitti E Buoni" interpretată de trupa rock Maneskin. Semifinalele concursului au avut loc pe datele de 10 și 12 mai.

România a luptat în finala Eurovision 2022 alături de:

Lituania- Monica Liu- „Sentimentai”

Elveţia- Marius Bear- „Boys Do Cry”

Ucraina- Kalush Orchestra- „Stefania”

Olanda- S10- „De Diepte”

Republica Moldova- Zdob şi Zdub & Advahov- „Trenuleţul”

Portugalia- Maro- „Saudade, Saudade”

Islanda- Systur- „Með Hækkandi Sól”

Grecia- Amanda Giorgiadie Tenfjord- „Die Together”

Norvegia- Subwoolfer- „Give That Wolf a Banana”

Armenia- Rosa Linn- „Snap”

Belgia: Jérémie Makiese- Miss You

Cehia: We Are Domi- Lights Off

Azerbaidjan: Nadir Rustamli- Fade To Black

Polonia: Ochman- River

Finlanda: The Rasmus- Jezebel

Estonia: Stefan- Hope

Australia: Sheldon Riley- Not the Same

Suedia: Cornelia Jakobs- Hold Me Closer

Serbia: Konstrakta- In Corpore Sano

Cine este WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022

România a fost reprezentată de WRS în marea finală Eurovision 2022 cu piesa „Llámame”. Pe numele său real, Andrei Ionuț Ursu, este născut în Buzău în 1993. În februarie 2022, WRS a lansat single-ul „Llámame”, cu care s-a calificat în finala selecției naționale pentru piesa care va reprezenta România la Concursul Muzical Eurovision 2022.

WRS nu este priceput doar la muzică, ci are o pasiune mare și pentru dans. El a făcut parte din grupul de dansatori, Blacklist, care au apărut în câteva dintre videoclipurile lui Carla's Dreams. Totodată, Andrei a lucrat ca dansator de rezervă în televiziune pentru diferiți artiști. Artistul a moștenit pasiunea pentru dans de la părinții săi, care la rândul lor sunt dansatori de muzică populară, potrivit Global Records.

WRS a debutat în lumea muzicală cu piesa ”Why”, care a obținut peste un milion de vizualizări pe YouTube și 400 de mii de stream-uri pe Spotify.

Piesele lui WRS au fost pe primele locuri topurile radio din Bulgaria și Turcia. În ianuarie 2020, WRS a semnat un contract cu casa de discuri, Global Records. Astfel și-a început proiectul de muzică electro pop și a devenit coleg de casă de discuri cu Carla's Dreams.