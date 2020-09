In articol:

UPDATE 21:30 - Primele declarații ale lui Nicușor Dan, după ce a ieșit favorit în urma rezultatelor parțiale:

”Voi fi primarul capitalei și vă garantez că de la momentul investirii voi incepe construirea unui nou Bucuresti. Vreau sa le multumesc bucureștenilor, care au iesit si ne-au votat azi, pentru c-au avut spirit civic și pentru ca s-au implicat pentru viitorul lor. Vreau sa mulțumesc voluntarilor cu care am făcut împreună campania din 2012, campania din 2016 si campania din 2020. Sa stiti ca sunt mai bucuros pentru bucuria voastra decat pentru propria mea bucurie. Vreau sa multumesc persoanlitatilor publice care au garantat pentru mine”, au fost declarațiile lui Nicușor Dan.

UPDATE 21:25 - Gabriela Firea, primele declarații după aflarea rezultatelor parțiale ale voturilor. Încă speră la o răsturnare de situație.

„Cei care au trecut peste acest prag psihologic au făcut un lucru foarte bun pentru comunitățile lor, pentru țara noastră până la urmă. Cu puțin timp în urmă s-au închis secțiile de vot, practic membrii comisiilor preiau urnele încare se află voturile și începe numărătoarea.

Dimineață vom ști exact care este rezultatul real al alegerilor, cel puțin așa s-a întâmplat în Bucureșiti acum patru ani de zile - pe la 4-5 dimineața erau numărate cam 80% din voturi, iar spre dimineață, 8-9 deja rezultatul real putea fi anunțat oficial. Prin urmare, orice cifre care se anunță în această seară, rezultate ale unor exit-poll-uri nu au cum să fie până la urmă cele oficiale. Le luăm ca atare. Asta înseamnă că avem deja învinși și învingători. Le transmit colegilor din țară să fie atenți cum numără voturile, să se respecte democrația. Declarația oficial referitoare la vot o voi face mâine dimineață”, a declarat Gabriela Firea.

Astăzi, 27 septembrie, românii află cine la va fi primar pentru următorii patru ani. Pentru prima dată s-a votat în condiții extreme din cauza pandemiei de coronavirus. La multe secții de votare din țară procesul de vot a fost îngreunat din cauza regulilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

Până la ora scrierii acestui articol, 45,81 % din români au ieșit la vot, adică 8.385.891, din cei 18.295.485 înscriși pe liste.

La Primăria Constanța este egalitate între candidatul PSD și PNL

1. Vergil Chițac – PNL 29.0%

2. Stelian Ion – USR-Plus 29.0%

3. Decebal Făgădău – PSD 23.5%

La Primăria Craiova a câștigat Lia Olguța Vasilescu

La Craiova, cu 34,5 la 29% câștigă Lia Olguța Vasilescu.

Cine va fi noul primar general al Capitalei

Potrivit EXIT Poll-ului realizat de Știri pe Surse.ro, noul primar general al Capitalei va fi Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a câştigat Primăria Capitalei, USR are sectoarele 1 şi 2, PNL are sectoarul 6, PSD are sectorul 4, iar la sectorul 5 situaţia se va tranşa la numărătoarea oficială între candidatul PNL şi cel al PPU-sl. Sectorul 3 este câştigat din nou de Robert Negoiţă, scrie Știri pe Surse.

Votul pentru Primăria General:

Nicuşor Dan - 47,2%

Gabriela Firea - 39%

Traian Băsescu - 8,6%

Votul pentru Primăria Sectorului 1:

Clotilde Armand (USR) - 47%

Dan Tudorache (PSD) - 37,7%

Ioana Constantin (PMP) - 7,5%

Votul pentru Primăria Sectorului 2:

Radu Mihaiu (USR) - 42%

Dan Cristian Popescu (PSD) - 31%

Neculai Onţanu (PPU-sl) - 12,9%

Votul pentru Primăria Sectorului 3:

Robert Negoiţă (Pro Bucureşti 2020) - 39%

Adrian Moraru (PNL) - 34%

Aurelian Bădulescu (PSD) - 14,1%

Votul pentru Primăria Sectorului 4:

Daniel Băluţă (PSD) - 55%

Simona Spătaru (USR) -37%

Votul pentru Primăria Sectorului 5:

Cristian Băcanu (PNL) - 27,3%

Cristian Popescu Piedone (PPU-sl) - 27,3%

Daniel Florea (PSD) - 24,3%

Marian Vanghelie - 14,2%

Votul pentru Primăria Sectorului 6:

Ciprian Ciucu (PNL) -48,2%

Gabriel Mutu (PSD) - 35,2%

Sursa: Știri pe Surse