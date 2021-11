Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Numerele extrase duminică, 28 noiembrie 2021

In articol:

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Rezultatele de duminică, 28 noiembrie 2021. Azi au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Duminică, 28 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.738 de câștiguri în valoare totală de peste 1,64 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc

Duminică, 28 noiembrie 2021, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele au fost extrase începând cu ora 18.15. Numerele afișate sunt de la extragerea de duminică, 28 noiembrie.

Numerele extrase duminică, 28 noiembrie 2021

Loto 6 din 49: 12, 17, 31, 29, 27, 48

Loto 5 din 40: 18, 37, 36, 40, 3, 26

Joker: 31, 11, 17, 16, 2, +6

Noroc: 7 2 6 0 0 0 8

Super Noroc: 4 4 7 0 5 9

Noroc Plus: 7 6 6 2 3 7

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc [Sursa foto: Shutterstock]

LOTO 6/49. Reportul din 28 noiembrie 2021

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,35 milioane de lei (peste 678.000 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,83 milioane de lei (peste 572.300

Joker. Reportul din 28 noiembrie 2021

de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,26 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.700 de lei (peste 17.300 de euro).

LOTO 5/40. Reportul din 28 noiembrie 2021

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 631.200 de lei (peste 127.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 58.700 de lei (peste 11.800 de euro), anunță Loteria Română.