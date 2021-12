Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Numerele extrase duminică, 5 decembrie 2021

In articol:

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Rezultatele de duminică, 5 decembrie 2021. Azi au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc

Duminică, 5 decembrie 2021, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele au fost extrase începând cu ora 18.15. Numerele afișate sunt de la extragerea de duminică, 5 decembrie.

Citeste si: Prognoza meteo ANM, luni, 6 decembrie 2021. Cum va fi vremea în București, dar și în restul țării

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc [Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: Curs valutar BNR, luni, 6 decembrie 2021. Cât costă astăzi un EURO?

Numerele extrase duminică, 5 noiembrie 2021

Joker:

Tragerea principală: 8, 5, 30, 36, 17, +13

Tragerea suplimentară: 25, 43, 11, 33, 20, +15

Loto 6 din 49:

Tragerea principală: 16, 10, 15, 18, 40, 4

Tragerea suplimentară: 14, 40, 23, 28, 47, 12

Loto 5 din 40:

Tragerea principală: 31, 39, 37, 29, 21, 22

Tragerea suplimentară: 18, 35, 31, 30, 32, 25

Noroc: 2 3 0 2 4 6 1

Super Noroc: 9 3 8 9 2 8

Noroc Plus: 1 3 3 3 9 0

Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc [Sursa foto: Shutterstock]

LOTO 6/49. Reportul din 5 decembrie 2021

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,76 milioane de lei (aproximativ 760.000

Joker. Reportul din 5 decembrie 2021

de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,84 milioane de lei (peste 574.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,27 milioane de euro).

LOTO 5/40. Reportul din 5 decembrie 2021

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 683.500 de lei (peste 138.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 49.800 de lei (peste 10.000 de euro).