Rică Răducanu, fostul mare portar al naționalei României, a declarat care este clubul cu cele mai mari șanse la titlu: „Vor lua campionatul anul acesta!”

In articol:

Rică Răducanu, fostul mare portar al naționalei României și al Rapidului, a făcut o declarație despre lupta la titlu.

Rică Răducanu este convins cine va ieși triumfător în lupta pentru titlu: „Vor lua campionatul anul acesta!”

Iată cine are cele mai mari șanse de câștig, în opinia sa!

Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Rapid București, și FCU Craiova/ Sepsi OSK (rejucarea de pe 16 va decide cine se califică) sunt cele șase echipe ajunse în play-off în această stagiune.

De curând, Rică Răducanu (76 de ani), fostul mare portar al naționalei României și al Rapidului, a vorbit despre lupta la titlu și despre cine are cele mai mari șanse de câștig. Fără rețineri, Rică Răducanu a spus că Rapidul este clubul care își va trece în cont titlul în sezonul curent:

„Bine că am scăpat. De bine, de rău, cum stăm, excelent stăm. Am avut emoții, am fost și prin B. Stăm bine. Luăm campionatul anul acesta. Rapidul. Acum începe play-off-ul, pac, pac, nu mai pierdem niciun meci și gata.”, a spus Rică Răducanu pentru digisport.ro.

„La handbal? La handbal, nea Rică?”, a intervenit Florin Prunea, fost fotbalist român. „La fotbal, că la handbal e distanță mare.”,

a conchis Rică Răducanu, citează sursa menționată.

Rică Răducanu, fostul mare portar al naționalei României [Sursa foto: MediaFax Foto]

Citește și: Cristiano Ronaldo, decizie incredibilă luată la palatul din Riad! Și-a pus angajatii din casă sa semneze contracte. ”Abia la 70 de ani după moartea mea, aveți voie să vorbiți”

Clasamentul la intrarea în play-off

1. Farul- 32 de puncte

2. CFR Cluj- 32 de puncte (a beneficiat de rotunjire)

3. FCSB- 29 de puncte (a beneficiat de rotunjire)

4. Universitatea Craiova- 27 de puncte

5. Rapid- 26 de puncte

6. U Craiova 1948 (40 de puncte înainte de înjumătățire)/ Sepsi (39 de puncte înainte de înjumătățire)- ultima echipă din play-off și punctajul vor fi decise în meciul de joi, 16 martie 2023

Citeste si: Se dau câte 600 de lei de persoană! Cine va beneficia de acești bani. Vor intra direct pe card- kanald.ro

Citeste si: Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare- stirileprotv.ro

Citește și: Cine a fost Rudel Obreja. Biografie: data nașterii, carieră, familie, cauza decesului

Program play-off Superliga 2022-2023

Iată cum arată programul Play-off Superliga 2022-2023, potrivit sport.ro:

Etapa 1:

Farul Constanța- FC U Craiova/ Sepsi OSK

CFR Cluj- Rapid

FCSB- Universitatea Craiova

Etapa 2:

Rapid – Farul Constanța

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Sepsi OSK/ FC U Craiova – FCSB

Etapa 3:

Farul Constanța – Universitatea Craiova

CFR Cluj – FCSB

FC U Craiova/ Sepsi OSK – Rapid

Etapa 4:

FCSB – Farul Constanța

Universitatea Craiova – Rapid

CFR Cluj – FC U Craiova/ Sepsi OSK

Etapa 5:

Farul Constanța – CFR Cluj

Rapid – FCSB

Sepsi OSK/ FC U Craiova – Universitatea Craiova

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Antonia, dezvăluiri picante din intimitatea ei cu Alex Velea. Mulți nu se așteptau la așa ceva- radioimpuls.ro

Etapa 6:

FC U Craiova/ Sepsi OSK – Farul Constanța

Rapid- CFR Cluj

Universitatea Craiova – FCSB

Etapa 7:

Farul Constanța – Rapid

CFR Cluj – Universitatea Craiova

FCSB – FC U Craiova/ Sepsi OSK

Etapa 8:

Universitatea Craiova – Farul Constanța

FCSB – CFR Cluj

Rapid – FC U Craiova/ Sepsi OSK

Etapa 9:

Farul Constanța – FCSB

Rapid – Universitatea Craiova

FC U Craiova/ Sepsi OSK – CFR Cluj

Etapa 10:

CFR Cluj – Farul Constanța

FCSB – Rapid

Universitatea Craiova – FC U Craiova/ Sepsi OSK

Surse: digisport.ro, sport.ro