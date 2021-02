Rică Răducanu, internat în pavilionul care a luat foc de la Matei Balș. Soția lui se afla încă în spital când a izbucnit incendiul

feb 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Rică Răducanu și soția lui au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 și internați de urgență la spitalul Matei Balș din Capitală, în urmă cu câteva săptămâni.

Fostul fotbalist a fost externat cu puțin timp înainte de tragedia care a avut loc, însă nevasta acestuia se afla încă în spital la momentul incendiului.

Vineri, în jurul orei 05:00, un pavilion dintr-o clădire a Institutului Matei Balș a luat foc, iar 102 pacienți au fost evacuați. Bilanțul morților în acest caz a ajuns la 8 victime, 4 dintre ele murind carbonizate.

Rică Răducanu a fost internat pe pavilionul 5, unde a izbucnit incendiul

Fostul sportiv a povestit, la câteva zile de la tragedia care a îngrizot o țară întreagă, că a fost internat chiar în pavilionul în care a izbucnit incendiul. Și soția acestuia ar fi trebuit să fie transferată într-un salon cu el, însă aceasta a refuzat. Dacă ar fi mers în pavilionul 5, aceasta ar fi fost martoră la tot incidentul, pentru că ea a rămas internată în spital în momentul tragediei.

„Sunt supărat rău, sunt singur. Nevasta mea e tot acolo. Bine că a scăpat de focul ăla. Eu am stat la pavilionul 5 care a luat loc. Când eram acolo am vrut să o aduc cu mine în salon, așa mi-au zis doctorii, dar ea n-a vrut. Dacă eu plecam și ea rămânea acolo, cine știe…

Am fost chiar acolo unde a luat foc. Mă gândeam că se poate întâmpla așa ceva, că ce-i acolo… Numai aglomerație. Săracii, doctorii parcă sunt roboți. Nici nu-i vezi. Te ajută cu ce pot. Cred că i-a depășit situația”, a spus Rică Răducanu pentru un post de televiziune.

Rică Răducanu și soția sa, momente de groază după ce s-au infectat cu coronavirus

Fostul portar al grupării din Giulești a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că a fost internat la spital, ca urmare a infecției cu noul tip de coronavirus. Alături de el a fost și soția sa, care a fost prima testată pozitiv

cu virusul și care a avut simtome mai neplăcute de boală.

„Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rău. Nu știu de unde a apărut boala, ea a fost de mai mult timp bolnavă și mi-am făcut și eu testul. M-au găsit și pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internați. Soția e mai rău, a avut frisoane, eu nu am probleme, nu tușesc.

Ea are nevoie de oxigen. Abia aștept să facem un șpriț. Am niște oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauți (n.r.- despre cadrele medicale de la spital)”, mărturisise sportivul la scurt timp de la internarea în spital.