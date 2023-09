Rică Răducanu nu a mai putut să tacă atunci când a auzit că Irinel Columbeanu își caută o iubită tinerică. Mesajul subtil pe care i l-a transmis fostului milionar de la Izvorani: „După o vârstă, ce să mai faci?”

In articol:

Irinel Columbeanu a dezvăluit, de curând, ce preferințe are în materie de femei și a spus că și-ar dori să își refacă viața sentimentală alături de o domnișoară cel puțin la fel de frumoasă ca fosta lui soție, Monica Gabor.

Rică Răducanu, mesaj subtil pentru Irinel Columbeanu

Ei bine, la auzul acestor declarații, Rică Răducanu nu s-a putut abține și i-a dat replica fostului milionar.

Fostul fotbalist a părut că se amuză pe seama lucrurilor declarate de Irinel Columbeanu. La puțin timp după ce fostul milionar a povestit că își dorește să se îndrăgostească din nou și visează să aibă alături o tânără domnișoară, Rică Răducanu și-a spus părerea, declarând că, odată cu înaintarea în vârstă, relațiile amoroase nu prea mai sunt posibile. Mai mult, fostul fotbalist crede că, în prezent, femeile pun foarte mare accent pe partea financiară, transmițându-i un mesaj subtil lui Irinel Columbeanu, care a declarat, în ultimii ani, că și-a pierdut toată averea.

„O femeie e bună cât ai nevoie de ea. După o vârstă, ce să mai faci? Le recităm poezii sau stăm cu ele la povești, așa, ca mine. Femeile sunt pretențioase, ele vor și bani. Înainte, te cunoșteai de mici, de tineri, te căsătoreai, aveai o căsnicie toată viața. Acum, lucrurile stau altfel, nu prea se mai leagă”, a declarat Rică Răducanu pentru Playtech.ro.

Ce fel de femeie își dorește Irinel Columbeanu?

După divorțul de Monica Gabor, fostul milionar a tot încercat să își refacă viața sentimentală, însă a ajuns să fie, la vârsta de 66 de ani, tot singur.

De curând, Irinel Columbeanu a mărturisit că încă își caută jumătatea, dorind să aibă la brațul său o femeie tânără, cu un fizic plăcut și care să aibă ochii albaștri.

„Nu am iubită, dar mi-aș dori, bineînțeles, să îmi refac viața. Nu îmi mai doresc un copil, Irinuca mea este totul. Domnișoara care va fi în viața mea, aș vrea să fie tinerică. Nu îi cer buletinul sau pașaportul. Calapodul este Monica sau celelalte femei care au fost în viața mea. Am un tipar atunci când vine vorba de femei. Femeia care va fi lângă mine trebuie să aibă un fizic plăcut, să fie tinerică și să fie lângă mine, la bine și la rău. Nu am preferințe la culoarea părului, nici la culoarea ochilor, dar mi-ar plăcea să aibă ochii albaștri”, spunea Irinel Columbeanu pentru sursa menționată anterior.

Fostul milionar speră la o împăcare cu Oana, fosta lui iubită

În urmă cu câțiva ani, Irinel Columbeanu a format o relație destul de serioasă cu Oana Cojocaru, o femeie cu 40 de ani mai tânără decât el. Din păcate, cei doi au decis să se despartă după 3 ani, însă, de curând, fostul milionar a dezvăluit că încă ține legătura cu fosta iubită. Mai mult, Irinel a povestit că nu o va putea uita niciodată pe Oana și că el crede că, la un moment dat, legătura lor amoroasă ar putea fi reluată.

„Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. M-a marcat mult și pentru că este o fată foarte frumoasă. Dar m-a și ajutat când mi-a fost greu. Am locuit la un moment dat la ea. Sunt lucruri suficiente care să genereze un sentiment de admirație, amestecat cu recunoștință. Am rămas în relații bune cu ea. Dialogăm destul de des pe whatsapp. Ea știe ce înseamnă pentru mine. Am scris și în cartea mea despre Oana, în volumul 3. I l-am trimis personal, cu dedicație. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi”, spunea Irinel Columbeanu pentru Fanatik.ro.