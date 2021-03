Rică Răducanu, primele declarații după ce s-a vindecat de COVID-19: "Boala asta e rea"

In articol:

Rică Răducanu a făcut primele declarații, după ce s-a vindecat de virusul COVID-19. Fostul sportiv se declară extrem de fericit că a reușit să treacă cu bine peste această perioadă.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Rică Răducanu și soția sa au fost infectați cu virusul COVID-19.

Cei doi soți au fost internați la Spitalul “Victor Babeș” din București. Deși fostul portar a contractat o formă mai ușoară a bolii, soția lui a avut o formă mai gravă și a fost transferată, ulterior, la ATI.

Astăzi, Rică Răducanu susține că s-a vindecat și se declară extrem de fericit că a trecut cu bine peste această perioadă. Fostul sportiv declară că boala este foarte grea, iar pentru persoanele care au și alte boli, este și mai rău. Chiar dacă starea lui de sănătate a fost una bună și nu a avut mari simptome, se pare că starea de sănătate a soției sale nu este chiar atât de bună.

Cu toate acestea, se gândește cu mare speranță la ziua de lui de naștere, atunci când va împlini vârsta de 75 de ani. Vrea să facă o petrecere pe cinste, să aducă lăutari și să se bucure de prezența oamenilor apropiați.

"Boala asta e rea si, pentru cine mai are si alte boli, e si mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat in spital, dar nu am avut mari simptome. Sper sa scăpam cat mai repede de aceasta boala. La 10 mai poate se da drumul la toate, sa aduc lăutarii, ca tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume sa stau singur acasă, când era soția in spital, m-au luat toate gândurile. Soția încă nu e foarte bine, a stat o luna in spital", a declarat Rică Răducanu la Pro TV.