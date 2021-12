Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Fostul fotbalist are nevoie de operație: ”Bă Rică, îți mai trece la morgă asta!”

In articol:

Rică Răducanu se confruntă cu noi probleme de sănătate, iar medicii spun că fostul sportiv trebuie operat de urgență. Starea de sănătate a fostului fotbalist nu este una tocmai bună, pentru că acesta are dureri insuportabile la genunchi, iar afecțiunea de care suferă este serioasă.

Medicii spun că Rică Răducanu trebuie operat de urgență, pentru a nu apărea și alte complicații. Tocmai din acest motiv, fostul fotbalist nu a mai putut face mișcare ca înainte. „Prezintă o insuficiență venoasă mare, cu edeme mari la nivelul membrelor, cu multiple dilatații venoase, varicoase, cu tulburări trofice cutanate, care necesită o intervenție chirurgicală”, a spus medicul jucătorului într-o emisiune TV.

Rică Răducanu trebuie operat de urgență

Doctorii, cei care l-au îngrijit pe Rică Răducanu, spun că acesta trebuie să se opereze cât mai repede. ”Boala este într-o fază destul de avansată și riscă să formeze cheaguri la nivelul venelor dilatate, care pot să urce spre inimă, să facă o embolie cardiacă sau poate să ajungă în plămâni, să facă o embolie pulmonară”, a declarat cadrul medical, în aceeași emisiune.

Rică Răducanu a fost văzut tot mai rar pe micile ecrane în ultimul timp, din cauza stării de sănătate, care nu este una tocmai bună. Fostul portar a avut nevoie recent de câteva investigații medicale, după ce durerile de genunchi l-au pus la pământ.

Bărbatul a povestit, direct de pe patul de spital, că va reuși să se însănătoșească pentru a reveni la vechile obiceiuri: "Adevărul că eu, care eram cu moralul și la toți băieții le spuneam, acum, de un an, nu am moral. Nevastă-mea mă ceartă toată ziua. Eu nu suport să stau singur, fără lume. Acum am venit cu belelele noastre de sport, adică nu știu, nu cred că numai de sport, cred că toată lumea are. Să vedem domn' doctor ce zice, ce facem să mai trecem prin viața asta frumoasă a noastră. Poate mai prelungim. Nu să alerg, dar măcar să fiu cu tenisul, cu piciorul. Că eu acum, ultima dată, asta făceam. Poate și d-asta, că n-am mai făcut mișcare, că nu pot, mă dor genunchii.

Vorba lu' domn' doctor: "Bă Rică, îți mai trece la morgă asta!". Așa se zice, că atunci nu te mai doare nimic. De când mă știu (n.r. îl încearcă problemele de sănătate). De când am fost sportiv. Când m-am lăsat au început toate. Cea mai oftică pe care o am e că nu mai pot să fac mișcare cu piciorul, să alerg. Și a doua e cu prostata, m-am operat. Eu mă bucur că lumea mă iubește. Asta mă ține mai sănătos ca orice(...). Am trecut prin multe în viață, să sperăm că lumea o să mă mai audă, cu glumele mele.", a povestit Rică Răducanu, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

