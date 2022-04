Ricardo Filip, încă bântuit de foste! S-a împăcat cu Raluca Munte, iar iubita i-a interzis să vorbească cu Andreea Ardelean! "Am avut o discuție cu Manuela înainte să nască" | EXCLUSIV

In articol:

Ricardo este unul dintre cei mai iubiți concurenți care au participat vreodată la celebrul show matrimonial, difuzat pe Kanal D.

Ricardo Filip s-a împăcat cu Raluca Munte

Acesta avut un parcurs frumos, trăind mai multe povești de dragoste, dar care, din păcate, s-au sfârșit. Acum, Ricardo este din nou îndrăgostit, având o nouă iubită, deocamdată misterioasă.

Ricardo a avut câteva relații în cadrul show-ului matrimonmial la care a participat. Una dintre ele și cea mai controversată a fost cu Raluca Munte a căror poveste de iubire s-a încheiat cu scandal. Totuși, de ceva timp, chiar dacă are iubită, Ricardo s-a tot afișat cu ea pe internet. Invitat în emisiunea "Online Story", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, tânărul a povestit cum a decurs împăcarea și cine a făcut primul pas.

"Nu îmi mai aduc aminte cine a făcut primul pas, parcă ea. A pus o poză cu mine pe Instagram și am început să mai vorbim. După ce mi-am făcut relație, am mai stopat din relația de prietenie pe care o aveam înainte. Când ai o relație, nu poți să îți mai permiți să mai vorbești cu o fostă de a ta. Cât am vorbit cu Raluca, am fost foarte detașat, pentru că unde s-a terminat, s-a terminat.", a declarat Ricardo.

Ricardo Filip are interzis de la iubită să vorbească cu Andreea Ardelean

O altă fostă iubită de-ale lui a fost și Andreea Ardelean, cu care a continuat relația și după ieșirea din competiție. Cei doi au fost împreună 1 an de zile, locuind sub același acoperiș. Se pare că noua iubită nu are o problemă cu Raluca, dar în ceea ce o privește pe Andreea, lucrurile stau diferit.

"Am interzis la una dintre ele și anume Andreea Ardelean. Iubita nu mă lasă, nu pot să intru cu ea. Oricum, nu e prea activă, nu prea face provocări. Lumea vrea să se distreze.", a mărturisit Ricardo, în platoul WOWbiz.

Ricardo Filip a vorbit cu Manuela Oprișiu înainte să nască

Și Manuela Oprișiu a făcut parte din viața lui Ricardo la un moment dat, însă povestea nu a durat prea mult. Acum, bruneta este mamă, însă, înainte de asta, a purtat o discuție cu Ricardo. Iată cum a decurs conversația.

"Manuela a născut, are o fetiță, să-i dea Dumnezeu sănătate. Mă bucur din toată inima. Îi doresc să fie fericită. Chiar are o fetiță frumușică foc, am văzut-o pe Ozana. Am avut o discuție cu Manuela înainte să nască, i-am urat sănătate ei, fetiței, să aibă o naștere ușoară. Mă bucur din toată inima sincer. Să-i ajute Dumnezeu.", a povestit Ricardo, în emisiunea "Online Story".