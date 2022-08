Riscul uriaș pe care Romanița Iovan și l-a asumat de dragul fiului. Inconștiență sau curaj? ”Mi se pare nebunia vieții”

In articol:

Viața Romaniței Iovan s-a schimbat radical în momentul în care soțul său, Adrian Iovan, a murit. Din acel moment, vedeta a fost și mamă, dar și tată pentru fiul său, încercând să suplinească orice gol din sufletul minorului.

Astfel, pentru că și-a pierdut tatăl pe când avea doar 7 ani, copilul s-a maturizat precoce, iar designerul a trebuit să facă față multor provocări de-a lungul timpului.

Citeste si: Romanița Iovan, prima iubită celebră a lui Irinel Columbeanu. Cum arătau cei doi în tinerețe

Riscul uriaș pe care Romanița Iovan și l-a asumat de dragul fiului. [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Vlăduța Lupău a născut un băiețel! Ce nume unic i-a ales micuțului său- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Romanița Iovan, dovadă de curaj de dragul fiului ei

Una dintre ele, cea mai periculoasă de altfel, a fost atunci când, la 50 de ani, Romanița Iovan i-a arătat fiului ei că nimic nu este imposibil, doar că mereu ai nevoie de un gram de curaj.

Pentru a-i îndeplini un vis copilului, dar și pentru a-i fi aproape într-o experiență destul de periculoasă, Romanița Iovan spune că în urmă cu șapte ani a coborât pentru prima dată masivul Postăvaru.

Nu oricum, ci cu placa, deși ea nu încercase până la acel moment niciun fel de sport de iarnă.

„Măi, nebunia pe care am făcut eu de-a lungul vieții a fost că la 50 de ani m-am pus prima oară pe placă. N-am schiat niciodată, dar m-am pus la 50 de ani, ca să-i fac pe plac copilului meu, să vadă cât sunt de curajoasă. Adică, acum 7 ani am făcut chestia asta. M-am pus pe placă și am coborât de pe Postăvaru. Asta mi se pare nebunia vieții”, a povestit Romanița Iovan, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: Adrian Iovan, condamnat la uitare?! Asociația care-i poartă numele celebrului pilot a intrat în ”moarte clinică”

Curajul de care a dat dovadă fosta iubită a lui Irinel Columbeanu nu este deloc de mirare, având în vedere relația strânsă mamă-fiu care există.

Dincolo de statutul de părinte și copil, cei doi sunt cei mai buni prieteni, motiv pentru care comunicarea îi leagă, iar adrenalina și pasiunile fiecăruia, după care se pliază celălalt, sunt lucrurile care le transformă relația.

„Mama mă înțelege foarte, foarte bine. Nu am apucături din astea de adolescent. Cred că e o mamă foarte bună. Mă lasă să fac tot ce vreau, dar nu am nici așteptări mari, adică să merg la petreceri sau lucruri din astea. Eu îmi fac treaba pe YouTube și mă antrenez fizic. Astea sunt preocupările mele”, spunea fiul vedetei, la TV, în urmă cu ceva timp.