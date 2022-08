Rita Mureșan a comunicat cu mama ei de pe lumea cealaltă! Cum s-a întâmplat totul? "Eu nu i-am spus nimic, ea mi-a spus mie"

In articol:

Rita Mureșan este una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România. Rita este stilată, rafinată și reprezintă un model pentru multe doamne și domnișoare. Pe lângă cariera de succes, are și o poveste de viață impresionantă, care merită auzită.

Rita Mureșan a vorbit cu mama ei decedată

Rita Mureșan și-a pierdut mama în urmă cu ceva timp, iar după aceea a fost în Cipru, pentru o terapie prin viziune, numită ayahuasca. Invitată la emisiunea online În Oglindă, aceasta a povestit cum în cadrul acestei terapii a avut ocazia de a discuta cu mama ei decedată.

"A doua oară când am fost la terapie, am vorbit cu mama mea. Nu i-am spus nimic, ea mi-a spus mie. Nu pot spune. După această ședință de ayahuasca, am curățat tot ce mai aveam de curățat. Eu credeam că am depășit momentul, de unde, nu îl depășisem. Discuția cu mama m-a ajutat enorm. Dar, dacă pelerinajele le recomand, ayahuasca nu o recomand. Nu e ușoară, nu e pentru toată lumea. Cei care decis să o facă să fie conștienți că li se scoate tot ce au băgat sub preș." , a declarat Rita Mureșan.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Rita Mureșan, dezvăluiri emoționante despre accidentul fiicei sale

Fiica vedetei a suferit un accident în urmă cu 15 ani, atunci când se afla la ziua unei prietene, la un hotel din București. A încercat să salveze un copil mic de o masă care urma să cadă pe el și a reușit, dar mâna ei a fost ruptă în două, iar mai apoi a fost supusă la 8 operații.

"Rebecca era la un mare hotel din București, la o zi de naștere. S-a întâmplat acum 15 ani și venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură cade peste un copilaș mic care trăgea de ea. Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două. Eu am căzut cu capul în farfurie când am văzut. Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las. Până la urmă m-a convins și când m-a sunat bona să ne întoarcem de urgență asta a fost. Avea 10 ani. Ne-am întors cu greu de urgență, nu am găsit avion, am vrut să cumpărăm efectiv o mașină dar era weekend. Când ne-am întors era deja operată prima oară. A avut opt operații", i-a mărturisit Rita Mureșan lui Mihai Ghiță, la În oglindă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!