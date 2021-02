Rita Mureșan a văzut moartea cu ochii! Vedeta a trecut prin momente extrem de grele: „Am stat în comă...”

In articol:

Rita Mureșan, celebra creatoare de modă din România, s-a destăinuit pentru prima oară în fața fanilor și a povestit o întâmplare mai puțin plăcută din viața ei. Se pare că nu a fost ocolită de probleme și chiar a trecut peste o mare încercare din viața ei, când aproape că a murit! Vedeta a stat circa

două luni în comă, moment extrem de greu pentru ea și pentru familie.

Recuperarea după evenimentul care s-ar fi putut sfârși tragic a fost la fel de greu. Vedeta trebui să reia de la zero toate activitățile normale, cum ar fi vorbitul sau scrisul. Mai bine de jumătate de an și l-a petrecut în spital!

Rita Mureșan [Sursa foto: Facebook]

Rita Mureșan a trecut peste o cumpănă mare din viața ei!

Creatoare de modă s-a îmbolnăvit extrem de tare, motiv pentru care a stat în comă timp de două săptămâni, pe când avea doar 10 ani. A fost cea mai grea perioadă din viața ei, însă a reușit să treacă cu brio peste cel mai greu moment din viața ei.

A fost un elev model la școală, așa că faptul că a lipsit jumătate de an de la cursuri nu a afectat-o prea tare. A trebuit să rămână în unitatea medicală unde a reînvățat să scrie și să vorbească.

„Am stat în comă când aveam 10 ani, am reînvățat să scriu, să vorbesc. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua. S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am luat activitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte. Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul”, a declarat Rita Mureșan, pentru un post de televiziune.

Rita Mureșan [Sursa foto: Facebook]

De ce s-a retras Rita Mureșan din viața publică

Se pare că anii ce au trecut și-au pus amprenta asupra vedetei. Surse apropiate creatoarei de modă spun că aceasta a luat foarte mult în greutate și nu a mai reuțit să ajungă la la kilogramele dorite, motiv pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor și nu mai este deloc activă nici pe rețelele de socializare.

În 2014, Rita Mureșan reușise să șocheze pe toată lumea după ce a demonstrat că a fost un munte de determinare și perseverență. Aceasta s-a afișat cu o siluetă demnă de invidiat, după ce reușise să dea jos nu mai puțin de 40 de kilograme și să ajungă de la 103 la puțin peste 60 de kilograme. Atunci, vedeta făcea furori pe la evenimentele mondene și prin emisiuni cu modul în care arăta.