Rita Mureșan, dezvăluiri dureroase despre cele mai mari încercări din viața sa. Creatoarea de modă a rămas traumatizată: „De anul trecut am îmbătrânit 10 ani”

Rita Mureșan s-a remarcat de-a lungul timpului ca fiind unul dintre cei mai de succes creatori de modă de la noi din țară. A primit de la viață foarte multă satisfacție din activitatea sa profesională, însă, în aceeași măsură, s-a confruntat și cu o serie de episoade traumatice care o macină chiar și în ziua de astăzi.

Prezentă în cadrul unui interviu, alături de Cristina Șișcanu, creatoarea de modă a vorbit, cu durere în suflet, despre cele mai grele momente din viața sa și despre cum, într-un an de zile, consideră că a îmbătrânit, de fapt, 10.

Creatoarea de modă a vorbit de-a lungul timpului despre cele mai grele situații prin care a trecut, începând cu accidentul fiicei sale, moartea mamei sale și divorțul de fostul soț, Lucian Mureșan, după 13 ani de căsnicie, însă lista nu se sfârșește aici. Fără să ofere alte detalii, creatoarea de modă a mărturisit că mai există un eveniment care i-a marcat negativ existența, însă despre care încă nu este pregătită să vorbească în fața publicului.

„Față de astea două (n.r. accidentul Rebecăi și moartea mamei)… Nu se poate compara. A fost o suferință, într-adevăr, dar nu poți compara cu moartea mamei mele și accidentul Rebecăi. Sunt așa, de la cer la pământ.” , a spus Rita Mureșan.

Rita Mureșean, greu încercată de viață

Pe lângă evenimentele traumatice despre care a vorbit de-a lungul timpului, Rita Mureșan a mai trecut printr-o serie de șocuri emoționale pe care le păstrează ascunse doar în sufletul ei. Creatoarea de modă și-a exprimat dorința de a păstra tăcerea din acest punct de vedere, cel puțin pentru moment, până va putea vorbi deschis despre ce i s-a întâmplat.

„Mai sunt câteva șocuri, dar de unele nu sunt încă pregătită să vorbesc. Dar de-asta am și zis că eu fac în fiecare an 23 de ani. Dar, din câte am trecut, de anul trecut, din vară până acum, cred că am îmbătrânit 10 ani. Nu sunt pregătită să vorbesc despre asta ”, a mărturisit Rita Mureșan, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.