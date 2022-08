Rita Mureșan, dezvăluiri în lacrimi! Vedeta a povestit cum i-a schimbat viața accidentul fiicei sale: "80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două"

In articol:

Viața Ritei Mureșan s-a schimbat radical în momentul în care fiica ei a suferit un accident tragic. Încercând să salveze un copil, Rebecca a fost lovită de o masă cu blat de marmură de 80 de kilograme care i-a rupt mâna în două.

Tânăra a suferit opt operații, iar mâna i-a fost reconstruită și pusă la loc, după cum povestea chiar fostul model. Rita Mureșan spune că s-a învinovățit mult timp că nu și-a ascultat instinctul și a lăsat-o pe Rebecca la petrecerea care i-a schimbat viața.

Rita Mureșan, dezvăluiri emoționante despre accidentul fiicei sale

Fiica vedetei a suferit un accident în urmă cu 15 ani, atunci când se afla la ziua unei prietene, la un hotel din București. A încercat să salveze un copil mic de o masă care urma să cadă pe el și a reușit, dar mâna ei a fost ruptă în două, iar mai apoi a fost supusă la 8 operații.

"Rebecca era la un mare hotel din București, la o zi de naștere. S-a întâmplat acum 15 ani și venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură cade peste un copilaș mic care trăgea de ea.

Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două. Eu am căzut cu capul în farfurie când am văzut. Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las. Până la urmă m-a convins și când m-a sunat bona să ne întoarcem de urgență asta a fost.

Avea 10 ani. Ne-am întors cu greu de urgență, nu am găsit avion, am vrut să cumpărăm efectiv o mașină dar era weekend. Când ne-am întors era deja operată prima oară. A avut opt operații", i-a mărturisit Rita Mureșan lui Mihai Ghiță, la În oglindă.

Au fost necesare 8 operații pentru fiica Ritei Mureșan

Fiica Ritei Mureșan a fost supusă la 8 operații, prin care mâna i-a fost reconstruită. Blatul de marmură cântărea 80 de kilograme, iar mâna peste care i-a căzut a fost ruptă.

"Au fost necesare atât de multe operații pentru că acele 80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două. A fost nevoie să o pună la loc, tendoane, vene și toate cele.(...) Recuperarea a durat ani de zile. La 18 ani ar mai fi fost nevoie de o operație ca să țină mâna dreaptă și mi-a zis că dacă vreau să facă operația o vreau doar pentru vanitatea mea(...) Eu i-am spus că vreau să îi fie ei bine", a explicat ea.

Rita Mureșan i-a dezvăluit lui Mihai Ghiță că s-a învinovăți mult timp pentru că nu și-a ascultat instinctul de mamă și nu a luat-o pe Rebecca la Istanbul, așa cum știa în interiorul său că ar fi trebui să facă.

Fostul model a dezvăluit că de aici a pornit chiar și drumul său spiritual și dezvoltarea ei, pentru că multă vreme s-a întrebat de ce tragedia aceasta i s-a întâmplat tocmai ei.

"Mi-am reproșat că nu mi-am ascultat instinctul și nu am luat-o și pe ea cu noi la Istanbul(...) Așa am început dezvoltarea mea spirituală", a adăugat ea.

De ce a divorțat Rita Mureșan

Creatoarea de modă i-a mărturisit lui Mihai Ghiță și care a fost motivul pentru care a divorțat. Distanța și gurile rele se pare că au jucat un rol important în separare. La acele momente, vedeta și soțul ei se vedeau doar de Crăciun și Paște, iar cel mai bine spune că era să divorțeze pentru că lucrurile deveniseră foarte complicate.

"Am divorțat pentru că pur și simplu el trăia în alt oraș, eu trăiam în alt oraș, ne vedeam de Crăciun, de Paște și în vacanțe, fix cum ne vedem și acum și orice gest al meu era catalogat greșit. Dacă ieșeam cu tine la o cafea de exemplu, era greu. Pe vremea aia începuseră să apară paparazzi, era complicat, de asta am divorțat", a explicat vedeta.

