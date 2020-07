In articol:

Diana Chiru (Popescu) este femeia alături de care Ciprian Tapota și-a regăsit fericirea după ce Maria Constantin a plecat cu Marcel Toader. Cei doi s-au despărțit din cauza comportamentului agresiv al bărbatului, susține femeia. Mai mult, Diana Chiru acuză familia fostului iubit că îi sechestrează copilul și nu vrea s-o mai lase să-l vadă.

Diana: ”Medicul meu știe despre bătăile pe care le încasam”

”Am fost împreună aproximativ cinci ani, au fost cei mai urâți cinci ani din viața mea. Am îndurat bătăi și umilințe cum nu cred că poate îndura o altă femeie. Din cauza bătăilor am ajuns la spital, și asta încă de când eram însărcinată cu David. Știu despre toate astea medicul meu și alți cunoscuți cărora am avut curajul să le spun. Poate că din cauză că eu am crescut fără tată și știu ct te afectează asta, pe tine ca și copil, am tras cu dinții de relație. Pe măsură ce David a crescut și era martorul violenței din familia noastră, mi-am dat seama că mai mult îi fac rău dacă voi continua să trăiesc în situația respectivă. M-am decis să mă despart de Ciprian, dar nu m-am gândit niciodată că o să ajung ca fosta lui soție, să mi se interzică să-mi văd copilul”, a declarat Diana Chru pentru Ecoul Gorjului.

Situația a devenit daramtică, când, în urmă cu câteva zile, femeii i s-a intrezis să-și mai vadă copilul. Ea spune că l-a adus pe cel mic la tatăl lui pentru a sta la curte pe vremea pandemiei, însă acum, tatăl lui Ciprian, nu-i mai permite să-și vadă băiatul. Motivul ar fi, crede Diana, că în urmă cu câteva săptămâni, ea s-a căsătorit cu un alt bărbat.

”Ultima oară când mi-am văzut copilul, am stat în ploaie”

”În prezent, David este la Lelești, la familia lui Ciprian, pentru că tot ei mi-au spus că e mai bine pentru copil să stea acolo din cauza pandemiei. M-au asigurat că pot să-l vizitez, că pot să-l mai iau și la mine, dar au fost numai minciuni. Ultima dată cînd l-am văzut, am stat în ploaie, la poartă. Nu m-au lăsat nici să îl bag în mașină să vorbim. Nu am făcut scandal pentru binele celui mic. (...) Tensiunea este amplificată și de tatăl lui Ciprian, Vasile Tapotă. De câte ori l-am sunat să vorbesc cu David, el mi-a închis telefonul în nas. Cu alte ocazii m-a amenințat. Face cu mine cum a făcut pe vremuri cu Maria Constantin și cel mai mult au de suportat și de suferit copiii. Sunt sigură că mă vorbește de rău către copil, așa cum făcea și cu fiul Mariei, atunci când îi spunea să nu se ducă la maică-sa că i se întâmplă tot felul de chestii”, a mai povestit Diana.

Vrea să-l dea în judecată pe fostul soț al Mariei Constantin

Femeia a anunțat că-și va căuta dreptatea în instanță și urmează să-l dea în judecată pe fostul iubit pentru a-și putea lua copilul acasă.

Ciprian Tapota Lătărețu a fost contactat de reporterii de la Ecoul însă acesta a spus că nu vrea să facă declarații publice pe marginea acestui subiect.