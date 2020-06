Editia de duminica a noului sezon “Roata Norocului” a pozitionat Kanal D pe primul loc in topul audientelor, in intervalul difuzarii show-ului, 20:00-22:15. Statia a inregistrat 6,8% Rating si 17,8% cota de piata la nivelul publicului din intreaga tara. La orase, Kanal D a acumulat 5,1% Rating si 14,0% cota de piata.

1.194.000 de telespectatori au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, show-ul prezentat de Bursucu si Ana-Maria Barnoschi; minutul de aur, inregistrat la 22:04, a tinut in fata micilor ecrane 1.767.000 de privitori.

“Roata Norocului”, unul dintre cele mai de succes si longevive formate concurs din intreaga lume, le aduce in continuare romanilor buna-dispozitie in weekend. Bursucu si Ana-Maria Barnoschi dau startul distractiei si dezlegarii puzzle-urilor in fiecare seara de duminica, de la ora 20:00, la Kanal D.