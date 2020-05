Kanal D: Roata Norocului revine cu un nou sezon in casele romanilor!

„Roata Norocului”, show-ul care le aduce romanilor buna dispozitie in case si o multime de premii uriase concurentilor, revine in fata telespectatorilor cu un nou sezon. Incepand din 31 mai, de la ora 20:00, Bursucu si Ana-Maria Barnoschi vor transmite doze uriase de energie si multa bucurie fanilor emisiunii, in fiecare duminica seara.

Asadar, „Roata Norocului” se invarte in continuare, premiile curg, vedetele invitate joaca pentru a-si face fericiti semeni aflati in situatii dificile.

„Sunt foarte bucuros ca reintram in casele telespectatorilor; noi suntem la fel de pusi pe glume, cum ne stiti, si facem tot ce ne sta in putinta sa atragem norocul de partea celor care pasesc in platoul emisiunii. Consoanele si vocalele ii asteapta cuminti pe noii concurenti si sunt convins ca si dumneavostra, cei care ne urmariti, veti avea bucuria sa dezlegati alaturi de noi niste puzzle-uri interesante!”, a spus Bursucu.

„Sunt fericita ca vom fi iar in legatura cu publicul prin intermediul micului ecran! Noi aducem veselia, muzica, dansul, personajele si, nu in ultimul rand, aducem premiile! Bineinteles, veti avea parte si de momentele dedicate <pedepselor> , acele pedepse care ii fac pe concurenti foarte inventivi J. Vor fi multe surprize!”, a completat Ana-Maria Barnoschi.

Nu pierdeti, din 31 mai, in fiecare duminica, de la ora 20:00, noi episoade pline de energie si buna dispozitie ale show-ului „Roata Norocului”, prezentat de Bursucu si Ana-Maria Barnoschi, la Kanal D.