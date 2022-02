Robbie Williams împlinește astăzi 48 de ani! Ce nu știai despre celebrul cântăreț

In articol:

Robbie Williams este un cântăreț și compozitor englez, nominalizat la premiile Grammy. Acesta este câștigător al premiilor BRIT și a debutat în muzică în anul 1990, ca membru al trupei Take That. După doar cinci ani, el a părăsit formația pentru a-și începe cariera solo.

Robbie Williams împlinește 48 de ani pe 13 februarie 2022

Duminică, 13 februarie, celebrul artist împlinește 48 de ani! Iată ce lucruri nu știai despre legenda muzicii pop rock!

Robbie Williams împlinește 48 de ani, duminică, 13 februarie 2022. Acesta s-a născut în Stoke-on-Trent, Staffordshire, Marea Britanie și este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din UK și din întreaga lume. Printre cele mai de succes piese ale sale se numără: „Let Me Entertain You”, „Rock DJ”, „No regrets”, „Candy”, „She’s The One” și „Angels”. Robbie Williams se mândrește cu 11 albume solo, cel mai recent fiind lansat în anul 2016 și este consemnat drept artistul cu 19,8 milioane de albume vândute și 6,6 milioane de singles în Marea Britanie.

Robbie Williams împlinește 48 de ani! Iată ce nu știai despre celebrul cântăreț! [Sursa foto: instagram.com/robbiewilliams]

Robbie Williams este unul dintre artiștii solidari, astfel că, acesta a înființat o asociație care se ocupă cu acțiuni caritabile în orașul său natal.

Aceasta se numește „Give It Sum” și este menită să îmbunătățească condițiile locale de viață, oferind bani persoanelor cu situații materiale precare.Iată ce lucruri nu știai despre Robbie Williams la celebrarea celei de-a 48-a aniversare!

Citeste si: VIDEO| Dorințele ciudate ale artiștilor de la Untold. Robbie Williams a cerut imposibilul

Ce lucruri nu știai despre Robbie Williams

1. Robbie Williams are o teamă imensă de a nu ajunge gras. Acesta a luat în greutate considerabil după ce a părăsit trupa Take That, motiv pentru care a fost pe prima pagină a tabloidelor din UK. Astfel că, acea experiență și-a pus amprenta pe artist, iar la întrebarea „Care este marea temere a ta?”, adresată de reporterii de la The Guardian, Robbie a răspuns: „Obezitatea și rușinea care vine la pachet cu ea”.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

2. Robbie Williams are tatuat pe deget un „A”, care semnifică numele soției sale, Ayda Field. Artistul și-a făcut tatuajul la un an de la căsătorie, când și-a pierdut verigheta.

3. Robbie Williams a fost la un pas de supradoză în anul 1995, în noaptea în care trupa Take That trebuia să cânte la MTV Europe Music Awards. Potrivit documentarului „For The Record”, Robbie a spus că era nefericit din pricina că ceilalți membri ai trupei nu îi luau în considerare ideile muzicale.

4. Robbie Williams nu are permis de conducere și nu știe să conducă. Cântărețul este de părere că traficul din UK este teribil și preferă să meargă cu taxiul.

Citeste si: Robbie Williams, infectat cu COVID-19! Cum se simte artistul

5. Robbie Williams a intrat în Cartea Recordurilor în anul 2006, deoarece a vândut într-o singură zi mai bine de 1,6 milioane de bilete la turneul „Close Ecounters”.

6. Robbie Williams vindea termopane înainte de a începe să cânte în trupa Take That. El a debutat în lumea muzicală la vârsta de 16, după ce mama sa a aflat de castingul pentru Take That într-un ziar.

7. Robbie Williams este fiul comediantului și cântărețului Pete Conway.

Surse: zf.ro, life.ro