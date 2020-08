Robert Ionescu de la Puterea Dragostei se intalneste cu fanii Robert Ionescu de la Puterea Dragostei se intalneste cu fanii

In articol:

Robert Ionescu nu a stat prea mult la Puterea Dragostei, nici nu și-a găsit iubirea acolo, însă și-a făcut mulți prieteni, iar de ceva timp s-a lansat într-o nouă meserie. Cu o poveste de viață impresionantă, Robert Ionescu îți dorește să fie un exemplu pentru tinerii care îl urmăresc pe canalul său de Youtube. Motivul pentru care spune Robert că a devenit vlogger a fost dorința de a-i motiva pe tineri, să le arate că pot reuși chiar dacă sunt săraci și singuri.

Iar, vineri, Robert Ionescu le-a pregătit o supriză fanilor săi și ai prietenilor lui de la Puterea Dragostei. ”Vineri, de la 19.00, pe esplanada de la Cora Pantelimon, am primul meu eveniment în calitate de vlogger. E prima întâlnire cu fanii, iar alături de mine vor fi prietenii mei, Jador, Philip, Cătălin, Gabriel și Berna de la puterea Dragostei. Voi transmite totul live”, ne-a declarat Robert Ionescu.

Robert Ionescu si Jador au devenit prieteni buni Robert Ionescu si Jador au devenit prieteni buni

Robert Ionescu de la Puterea Dragostei joacă într-un film cu Maia Morgenstern

De altfel, pasiunea pentru vlog, i-a mai adus lui Robert Ionescu o realizare de care este foarte mândru. Concurenții de la Puterea Dragostei sunt mereu solicitați ca vedete în videoclipurile artiștilor cunoscuți de la noi, însă Robert Ionescu a obținut un rol într-un film de lung metraj.

În premieră pentru WOWbiz.ro, Robert Ionescu a vorbit despre filmul în care spune că joacă alături de Maia Morgenstern și în care nu este un simplu figurant. ”Joc un rol principal, un om de afaceri cunoscut, cu influență în lumea Bucureștiului. Este un film de acțiune, o dramă, despre depresie și bipolaritate în spatele unei imagini perfecte în fața societății. Flimul va apărea în 2021 și joc alături de Iacob Octavian, Claudiu Lupaș, Maia Morgenstern si Mihai Pătrașcu”, ne-a dezvăluit Robert Ionescu.

Scena din filmul in care joaca si Robert ionescu Scena din filmul in care joaca si Robert ionescu

Robert Ionescu de la Puterea Dragostei, poveste de viață cutremurătoare

Robert Ionescu, fostul concurent de la Puterea Dragostei și-a povestit viața, în urmă cu ceva timp, în emisiunea online a lui Emil Rengle, ”Viața bate vlogul”.

”Am crescut cu un tată alcoolic, venea seară de seară beat, se certa mereu cu mama. Mă simțeam diferit de toți prietenii mei, care aveau familii normale. Până la urmă, mama a divorțat, eu m-am mutat cu ea și cu bunica. Locuiam toți trei într-o garsonieră, aveam vreo 13 ani și dormeam pe un pat pliant lângă patul mamei. În perioada aceea nu am mai mers la școală, am rămas repetent.

La 14 ani, am început să fac fotbal. Eram bun, jucam mereu, făceam antrenamente tot timpul. Am ajuns să fac fotbal de performanță, la Concordia Chiajna. Într-un meci însă am căzut și m-am accidentat grav. Am avut triplă fractură la antebrațul drept. Am fost operat, am avut tijă, iar doctorul mi-a spus că nu o să mai fac fotbal, iar mâna mea nu va mai fi niciodată la fel, că abia o voi mișca. Am stat aproape un an cu mâna imobilizată, în ghips. Am intrat în depresie. Mi se părea că mi s-au luat toate visele. Într-o seară am vrut să mă sinucid. Eram cu pastilele în mână, am luat câteva, și mi-am dat seama că le voi distruge pe mama și pe bunica. Pentru ele m-am oprit. Am ajuns la spital. Cât eram în spital, iubita mea de atunci m-a înșelat cu cel mai bun prieten!", a povestit Robert de la Puterea Dragostei.