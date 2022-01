In articol:

Robert Niță, omul meciului Dinamo- Foresta, 4-5, în urmă cu 21 de ani. Fostul fotbalist și-a condus echipa spre victorie, după ce era condusă cu 4-0 de Dinamo București.

Pe 11 noiembrie 2000, Foresta a învins Dinamo

Data de 11 noiembrie 2000 a intrat în istorie, fiindcă atunci a avut loc un meci memorabil, cel dintre Dinamo București și Foresta Suceava.

Robert Niță a marcat golul salvator, în minutul 90, astfel echipa sa, Foresta Fălticeni a învins-o pe Dinamo București.

"Când am auzit că Foresta va juca cu Dinamo în Cupă, imediat m-au apucat emoțiile, de parcă trăiam iar acele momente! Am amintiri foarte frumoase de la partida din 2000, la care încă mă gândesc cu plăcere. Mai mult ca sigur, meciul a intrat în istoria fotbalului românesc! Este una dintre cele mai frumoase amintiri din cariera mea. Parcă am emoții mai mari acum când revăd imaginile decât când eram pe teren.

Probabil nici nu realizam ce se întâmplă. Nimeni nu se aștepta să revenim. La pauză ne gândeam cum să facem să nu mai primim goluri!", a declarat Robert Niță pentru eurosport.ro

Robert Niță a fost omul meciului Dinamo - Foresta 4-5 din urmă cu 21 de ani [Sursa foto: Instagram]

Robert Niță a marcat două goluri în celebra remontada și a fost declarat omul meciului

La meciul dintre Dinamo și Foresta, Robert Niță a marcat două goluri, în minutul 62 și în minutul 90, cel din urmă gol a adus victoria echipei Foresta, din care făcea parte și Robert Niță.

"Golul de 5-4 din meciul cu Dinamo a fost unul care iese foarte rar.

Din fericire, mi-a ieșit exact când trebuia, la un scor de proporții. Am plecat cu mingea de la jumătatea terenului și am prins un șut exact în vinclu. Totul a fost perfect, iar pentru mine rămâne una dintre cele mai frumoase execuții din carieră. Într-un top personal, acel meci din "Ștefan cel Mare" se află pe primul loc! Apoi, ar fi golul din Supercupa României, când am marcat în tricoul Rapidului, tot împotriva lui Dinamo. Pe locul trei este un gol înscris pe "Giulești" contra Stelei", a mai spus fotbalistul pentru sursa citată.

De-a-lungul carierei sale de atacant, Robert Niță a evoluat la Foresta Suceava și la Rapid București. Sportivul de 44 de ani mai este supranumit și ”Golden boy”.

Pe lângă cariera sportivă, Robert Niță a fost și moderatorul emisiunii Sunt bun, dar nu mă vede nimeni! de pe Sport Klub.

