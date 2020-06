In articol:

Robert Sfăt, dezvăluiri cutremurătoare! A fost bătut de Ilie Năstase. Brigitte Pastramă și fiul ei sunt „la cuțite” de câteva zile bune, după ce vedeta și-a acuzat fiul că i-ar fi furat mașina, iar amicii lui ar fi abuzat-o și i-au vandalizat casa.

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, fiul Brigittei Sfăt a făcut declarații cutremurătoare! El și-a acuzat mama că l-a dat afară din casă „cu pumni și palme” și a fost nevoit să doarmă pe preș.

„Am fost dat afară cu palme și pumni primiți de la ea, din fața casei. Am ajuns să dorm pe preș și de nenumărate ori sora mea îmi aducea apă prin poartă. Sincer vă zic acum, asta e viață de familie pe care să o trăiești?”, a mărturisit Robert Sfăt.

Robert Sfăt, bătut de Ilie Năstase! Dezvăluiri șocante

Robert Sfăt a vorbit pentru prima dată și despre relația pe care a avut-o cu fostul tenismen, Ilie Năstase. Potrivit spuselor sale, tânărul nu l-a văzut niciodată pe Ilie Năstase ca pe un tată. El i-ar fi adresat de multe ori cuvinte dure și jignitoare.

„Mi-a spus că nu aș avea dreptul să fiu fiul lui. Mi-a spus că sunt un golan și că o să fac pușcărie. În alte evenimente nu vreau să discut, cum ar fi tricouri rupte”, a adăugat Robert Sfăt.

Mai multe decât atât, întrebat de reporteriță dacă a fost cumva abuzat sau bătut de fostul soț al mamei sale, Robert Sfăt a răspuns: „Ilie a făcut armata, de aici puteți să vă dați seama singuri”.

Ilie Năstase intervine în scandalul lui Brigitte Pastramă și fiul ei. Fostul lider ATP îi transmite un mesaj băiatului

Deși cei doi nu au rămas în relații bune după divorț, fostul lider ATP se arată preocupat de situația lui Robert, fiul Brigittei.

Ilie Năstase îi sare în ajutor lui Robert

Ilie Năstase le-ar fi spus apropiaților săi că l-ar primi pe băiat să locuiască împreună, dacă Robert și-ar dori acest lucru, informează impact.ro.

„Chiar dacă nu mai are nimic cu fosta soție, Ilie ține la băiat. El spune că Robert are probleme, da, dar că este pur și simplu un tânăr tulburat, crescut fără tată și fără mamă, care pur și simplu caută atenție și afecțiune. Ei s-au înțeles foarte bine, Robert a fost mereu respectuos cu Ilie. Probabil că l-ar ajuta dacă băiatul ar apela la el. Nu l-ar lăsa pe drumuri, pentru că așa e Ilie, are un suflet de aur cu toată lumea. Despre Brigitte spune că a încercat să îl educe pe băiat cu forța, iar atunci acesta s-a răzvrătit și a luat-o pe drumul greșit. Ilie a încercat mereu să îi apropie pe cei doi”, au dezvăluit surse apropiate fostului tenismen. (Citeste si: Brigitte Pastramă a ajuns la spital după ce a fost agresată! „Câtă durere...”)