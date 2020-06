In articol:

Iubita fiului lui Brigitte Pastarmă. Prima care a vorbit despre iubita lui Robert Sfăt a fost chiar mama acestuia. Cu exact un an în urmă, Brigitte Pastramă povestea că nu se înțelege prea bine cu fiul său, care este rebel. Dar vorbea frumos despre fata cu care acesta se vedea. ”Robi are o prietenă și eu sunt mulțumită că este cuminte, că nu mai pleacă des cu băieții, că stă cu ea. În rest, nu pot să-i spun eu ce să facă cu viața lui. Deja este major și face singur alegerile, indiferent dacă vreau eu sau nu vreau”, spunea Brigitte Pastramă într-o emisiune tv în urmă cu un an.

Între timp, se pare că relațiile dintre Brigitte Pastramă și fiul ei, Robert Sfăt, au devenit mult mai complicate. Dacă initial scandalul a ajuns la poliție, după ce luni dimineață Brigitte Pastramă și-a acuzat fiul că a bătut-o și că i-a devastat casa, acum ar putea să se ajunga la dosare penale. Acuzații sunt de ambele părți: Brigitte Pastramă susține că fiul său este violent și că sub influența drogurilor ar fi bătut-o și i-a furat mașina, Robert Sfăt spune că mama lui i-a furat averea moștenită de la tatăl său mort, Octavian Sfăt. (Vezi aici declarațiile lui Brigitte Pastramă despre scandalul cu fiul său, Robert Sfăt)

Iubita fiului lui Brigitte Pastramă. Cât despre iubita lui Robert Sfăt aceasta a dispărut din viața lui, iar așa cum spune chiar el, acesta ar fost motivul unei depresii profunde. Robert Sfăt a declarat la o emisiune tv că motivul pentru care a fost internat recent la Obregia ar fi fost depresia și nu dezintoxicarea, așa cum susține mama sa, Brigitte Pastramă.

”Am fost la Spitalul Obregia, dar nu am fost la dezintoxicare pentru substanțe. Am avut o prietenă care m-a băgat în depresie, aveam gânduri nasoale. Am intrat pe o secție cu oameni care au avut probleme serioase”, a declarat Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă. (Ce spune ovidiu Torj, fostul soț al lui Brigitte Pastramă despre Robert Sfăt. E de partea băiatului)