Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, a rămas orfan de tată atunci când avea doar doi ani. Octavian Sfăt a fost găsit mort de soția sa. Moartea subită a lui Octavian Sfăt, unul din oamenii importanți din Timișoara de la acel moment, proprietar de discoteci și restaurante, a dus la mai multe speculații.

La vremea respectivă, în presă s-a speculat că moartea afaceristului este suspectă. Cu toate acestea, nu s-a deschis nici un dosar în legătură cu decesul lui Octavian Sfăt.

Acum Robert Sfăt, fiul lui Octavian Sfăt, aruncă bomba. El susține că bănuiește că tatăl său ar fi fost omorât. ”Nu știu cine i-a strecurat ceva în băutură. L-am auzit tușind tare. Mama mi-a povestit că atunci când l-am auzit tușind tare, am izbucnit în plâns. A deschis ușa (n.red. Brigitte Pastramă) și l-a găsit mort. Eu cred că cineva l-a ucis pe tata”, a povestit Robert Sfăt într-un interviu pentru emisiunea prezentată de Dan Capatos.

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, și-a văzut tatăl mort în pat

De altfel, recent, într-un interviu acordat pentru canalul de Youtube WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, Brigitte Pastramă a povestit despre Octavian Sfăt, primul ei soț și tatăl lui Robert Sfăt.

”Eu mi-am găsit soțul mort în pat la nouă dimineața, apropo de prima căsnicie. Aveam 25 de ani și 10 luni, eram cu fiul meu Robert, el avea doi ani. Fiul meu și-a văzut tatăl mort în pat. E cumplit! Totul s-a întâmplat chiar cu patru zile înainte de Crăciun. În urmă cu o seară, cumpărasem globuri și tot ce ne trebuia! Venisem la el în cameră împreună cu Roby, să îi spun că mergem să luăm bradul...L-am găsit inert, era cu ochii deschiși, se uita la tavan...de fapt, era mort! A făcut infarct. De atunci, am fost și mamă și tată...”, a povestit Brigitte Pastramă despre moartea primului său soț, Octavian Sfăt.

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, crede că tatăl său a fost ucis. Și presa a scris despre aceste zvonuri

A fost ucis Octavian Sfăt, primul soț al lui Brigitte? La scurt timp după moartea lui au apărut o serie de dispute relatate în presa vremii.

“Concesionarea unor spatii ultracentrale din orasul de pe Bega se datoreaza, spun unele surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, faptului ca Octavian Sfat ar fi ruda apropiata cu actualul ministru al agriculturii, Ilie Sarbu, care, inainte de a deveni demnitar, a fost actionar la Discoland si Maestro. Revenind la Brigitte, sa spunem ca este mama unui copil in varsta de doi ani, iar din decembrie 2002 a ramas vaduva, Tavi Sfat decedand in urma unui atac de cord, incident care a starnit mari discutii, in conditiile in care omul parea ca are o sanatate de fier.”, scria ziarul Curierul în martie 2003. (Citeste continuarea în A fost ucis Octavian Sfăt, primul soț al lui Brigitte? Presa a scris că pare o moarte suspectă: “Părea că are o sănătate de fier”)