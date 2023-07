Robert Toma, cerere în căsătorie cu peripeții! Incredbil ce a putut păți, înainte să îi dea inelul iubitei sale: „ Nu mi-a venit să cred”

In articol:

Robert Toma a făcut marele pas și și-a cerut iubita în căsătorie, pe o plajă din Grecia. Cei doi sunt împreună de aproximativ șase ani, astfel că artistul a decis că e timpul să treacă la următorul pas.

Ce a pățit Robert Toma, înainte să-și ceară iubita în căsătorie

Robert Toma a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Roxana. Cei doi formează un cuplu de aproximativ șase ani. Artistul a pregătit cererea în căsătorie în cel mai mic detaliu, însă au avut și câteva probleme neașteptate. Robert a vrut să se asigure că viitoarea lui soție nu va găsi inelul, motiv pentru care l-a ascuns la roata de rezervă. Problema a apărut când la 500 de km de casă, cei doi au făcut pană. Prima dată, Robert s-a asigurat că iubita lui rămâne în mașină pentru a putea ascunde inelul ca aceasta să nu afle de el până în momentul cererii.

„A fost foarte emoționant momentul pentru că am încercat să țin secret toată treaba asta destul de mult timp și la un moment dat, am avut niște aventuri pe drum. Am ascuns inelul în mașină, undeva să nu ajungă ea și m-am gândit că cel mai bine ar fi să ascund inelul la roata de rezervă pentru că acolo, am bănuit că nu o să avem nevoie să a povestit Robert Toma la Antena Stars.

Cum a reacționat iubita lui Robert Toma când i s-a pus marea întrebare

Robert Toma a vrut ca iubita lui să aibă parte de o cerere în căsătorie cu totul specială și se pare că dorința i s-a împlinit. Roxana a rămas profund impresionată de momentul în care artistul a îngenuncheat în fața ei, pentru a-i pune marea întrebare.

„Acum două zile, undeva pe plajă, am zis că acesta e momentul și că trebuie să o cer. Am fugit repede, am luat inelul și la apus, m-am pus în genunchi, n-am avut ce să fac, a trebuit să fiu romantic. Cumva eu am pregăti. I-am spus că facem un reel pentru Instagram și că avem nevoie de ceva alb. Adică, ea nu bănuia nimic și i-am spus că stea cu spatele spre mare și când se întoarce și încercăm să facem un fel de boomerang. Asta a fost toată treaba. Când s-a întors eram deja în genunchi. În Lefkada. E o plajă foarte frumoasă și am zis că acolo e momentul. Avem aproape 6 ani de când suntem împreună”, a mai spus artistul.