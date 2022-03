In articol:

Roberto Bunea, rapperul de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a fost supus la test de Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022.

Roberto Bunea, rapperul de la Românii au Talent, sezonul 12

Roberto Bunea are 16 ani și locuiește în București, în cartierul Berceni, de care este foarte mândru. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a venit în emisiune ca să cânte rap și să le arate juraților talentul său.

Roberto Bunea, rapperul de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Numele meu este Bunea Gabriel Roberto și am venit să cânt muzică rap. Totul a pornit dintr-o joacă pe TikTok. Am postat un videoclip și am făcut un milion de vizualizări. Când am explodat pe net, am explodat din cauza la o piesă. Nu îmi e rușine să recunosc că sunt de etnie rromă, cum ar veni sunt neam cu Florin Salam, neam de lăutari ca să zic așa”, a spus Roberto.

Roberto Bunea de la Românii au Talent 2022 își dorește să devină cunoscut și să cânte pe cele mai mari scene din România.

”Vreau să fiu cel mai diferit, cel mai bun rapper din România. Cele mai mari scene vreau să fie ale mele, să distrez pe toată lumea și să dau cel mai tare vibe”, a mai spus concurentul de la Românii au Talent 2022.

Roberto Bunea, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Roberto Bunea a primit patru de DA, la Românii au Talent, sezonul 12, astfel a trecut în etapa următoare a concursului de talente.

”Bravo, Roberto! Ești Bine! Flow, respirația, tot ce trebuie. Mi-a plăcut!”, a spus Mihai Bobonete.

”Eu am remarcat geaca lui de când am intrat, dar o să zic de talentul tău și faptul că ai muncit foarte mult ca să ajungi la viteaza asta să cânți atăt de repede. Bravo ție, e numai meritul tău”, a spus Andra.

”Roberto, eu nu am înțeles nimic...Eu mă simt păcălit, cred că ai zis cuvinte la nimereală. Din partea mea ai un DA”, a spus Dragoș Bucur.