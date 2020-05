Rochii office perfecte pentru zilele caniculare, la preturi excelente!

Insa, oricat am iubi vara, nu putem sa spunem ca ne plac si zilele caniculare, in care gradul de confort este depasit. In acele zile, parca nimic din ce am putea imbraca nu ne tine suficienta racoare. Iar daca vine vorba despre tinute office, probabil stii si tu ca nu poti face nici un compromis.

De aceea, vrem sa iti recomandam cateva rochii office de pe trendland.ro , perfecte pentru zilele caniculare, pe care le poti achizitiona la preturi excelente.

Rochiile cu imprimeu au fost si vor fi intotdeauna extrem de apreciate. Acestea se potrivesc chiar si la locul de munca, mai ales in zilele in care vrei sa arati perfect, cu un minim de efort. Atrag toate privirile si vei primi foarte multe complimente pentru alegerea unei astfel de tinute. Recomandarea noastra in acest sens este o Rochie lejera albastra cu print rosu. Sigur te va incanta si pe tine imprimeul: rochia pare presarata cu pietre pretioase in mai multe culori. In ceea ce priveste caracteristicile ei, este confectionata din voal elastic, are o croiala lejera, prezinta maneci scurte evazate si o inchidere discreta la spate.

Ramanand tot in zona imprimeurilor, trebuie sa iti recomandam si o Rochie din saten cu print fucsia si dantela alba. Aceasta are un imprimeu deosebit, floral-abstract, pe care sigur il vei indragi din prima clipa. In partea de sus, prezinta o platca fata-spate din dantela alba, ceea ce ii confera un plus de eleganta. Manecile scurte din dantela sunt accesorizate cu broderie decupata manual, iar la spate se inchide cu ajutorul unui nasture argintiu. De precizat faptul ca aceasta rochie este fabricata in Romania.

Incheiem recomandarile de rochii cu imprimeu floral cu o piesa vestimentara superba: Rochie vaporoasa din voal cu print floral roz. Este genul de rochie pe care il poti purta in zilele in care iti doresti sa te simti frumoasa, admirata, eleganta, dar in care te grabesti si stii ca nu ai timp de un machiaj elaborat sau de o coafura complicata. O poti asorta unui machiaj simplu si unui par usor ondulat si esti pregatita pentru o zi perfecta! Rochia are o croiala lejera, astfel incat o poti purta indiferent de silueta, maneci scurte din voal si se inchide la spate cu o funda din panglica satinata roz.

Pentru vara, iti recomandam sa ai cel putin o rochie cu buline. Acestea sunt foarte apreciate si vei zambi ori de cate ori vei purta o astfel de rochie. Iti recomandam Rochia lejera alba cu buline maxi bleumarin si dantela bleumarin. Este confectionata din matase alba imprimata si dantela bleumarin. Stim cu totii cat de racoroase sunt rochiile din matase, asa ca aceasta este potrivita pentru zilele caniculare.

Ultimul produs pe care ti-l prezentam in aceasta serie este Rochia diafana din voal lila cu print floral. Cu siguranta este o rochie ideala pentru zilele in care vrei sa te simti cu adevarat feminina si eleganta. Are un decolteu cu pliuri duble simetrice, maneci trei sferturi tip lalea (cu volane din voal) si este fabricata in Romania.

Acestea au fost recomandarile noastre de rochii office perfecte pentru zilele caniculare. Am vrea sa stim parerea ta despre ele!