Rocsana Marcu a renunțat la televiziune pentru domeniul imobiliarelor. Vedeta a ajuns să câștige sume uriașe: „Am început să vând acum foarte multe proprietăţi şi în Dubai”

In articol:

Rocsana Marcu, în vârstă de 42 de ani, a decis să își înceapă viața de la 0 peste hotarele României. Vedeta a renunțat la muzică și televiziune și s-a reprofilat în domeniul imobiliarelor în Anglia.

Rocsana Marcu a cucerit piața imobiliară în Anglia

Rocsana Marcu, numită și „Regina imobiliarelor” în Anglia, a pus punct carierei sale în România și a început o viață nouă în Anglia. Vedeta a reușit să cucerească publicațiile britanice după ce a vândut cu succes mai multe proprietăți cu prețul de peste un milion de lire sterline.

Rocsana Marcu s-a mutat în Anglia în anul 2020 și a reușit să se reinventeze. Vedeta s-a înscris la Facultatea de Drept și în paralel urmează cursuri de real estate pentru agenți imobiliari. Frumoasa brunetă a reușit să vândă mai multe case estimate la sume considerabile, printre care și o proprietate la un milion de euro.

Citește și: Cum s-a schimbat viața Rocsanei Marcu de când s-a retras din televiziune. Vedeta s-a mutat în Londra și activează într-un domeniu cu totul diferit: ”Am intrat printr-o agenție englezească”

Citeste si: „Sunt o femeie tânără.” Denisa Filcea, judecată pentru ținuta pe care a purtat-o- kfetele.ro

Rocsana Marcu a început să cucerească și piața din Dubai

Vedeta nu se lasă și îți dorește să cucerească și piața imobiliară din Dubai, fiind foarte ofertantă, având în vedere talentul său. Rocsana Marcu a început deja să vândă câteva proprietăți, însă are în plan să își cumpere și ea un apartament.

Citește și: Rocsana Marcu, dezvăluiri neașteptate după ce s-a retras din showbiz! ”Nu m-am simțit niciodată în largul meu ca vedetă. Părinții mei nu-și mai fac griji...”

„ Am început să vând acum foarte multe proprietăţi şi în Dubai, pentru români şi pentru englezi. Toată lumea vrea să cumpere case acolo, pentru că sunt preţuri foarte bune. Cu siguranţă o să îmi iau şi eu casă în Dubai, pentru că merg acolo de 20 şi ceva de ani, în fiecare an, şi am văzut cum s-a dezvoltat.

Îmi este foarte drag acel loc. 90% dintre prietenii mei locuiesc acolo, şi prietenele mele din copilărie, aşa că abia aştept să plec din nou. Voi merge curând cu nişte clienţi de-ai mei care au cumpărat acolo şi o să-şi preia apartamentele. Dar vin şi alţii să vadă zona, să mai investească. O să tot fac naveta Londra-Dubai. ”, a mărturisit Rocsana Marcu, pentru click.ro.

Rocsana Marcu [Sursa foto: Instagram]