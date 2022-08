Rolul surprinzător pe care Nicolae Ceaușescu l-a avut în conflictul dintre SUA și China. Ce implicații are acum în „meciul” pentru Taiwan? | EXCLUSIV

In articol:

China a dat startul celui mai mare exercițiu militar în mările din jurul Taiwanului după vizita lui Nancy Pelosi în Taipei, care a fost una scurtă, dar foarte controversată.

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



