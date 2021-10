Român nevinovat, 8 luni într-o închisoare din Italia! "Acum vreau dreptate"

închisoare Italia [Sursa foto: PixaBay] 17:33, oct 11, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Un bărbat de cetățenie română, dar stabilit de câțiva ani în Italia, a fost acuzat pe nedrept că a jefuit o sală de bingo din Carpi și a fost condamnat la 8 luni după gratii. Acesta nu a avut șansa să își explice nevinovăția, fiind luat de lângă cei 3 copii ai săi.

Numele lui este Ebert Ioan Eusabin, are 37 de ani și este stabilit în Genova de câțiva ani. Polițiștii italieni l-au acuzat că, în urmă cu 2 ani, ar fi fost complice la un jaf. În data de 4 august 2019, doi mascați au intrat cu forța într-o sală de bingo din Carpi, amenințând cu pistoalele și reușind să fure 9.000 de euro, confrom Il Resto del Carlino. După termianrea jafului, infractorii au dispărut fără nicio urmă, creând un caz dificil pentru anchetatori.

Polițiștii au investigat timp de un an, iar în urma înregistrărilor găsite cu un automobil suspect, l-au arestat pe bărbatul român. Deși a încercat să se disculpe, oamenii legii nu l-au luat în seamă și l-au arestat. Bărbatul a dovedit că în urmă cu 3 săptămâni vânduse mașina, însă proprietarul actual nu a îndeplinit demersurile legale în registrul deținătorilor auto.

Românul, arestat pe nedrept chiar în fața copiilor

Tată a trei copii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, s-a trezit aruncat după gratii, de unde nu a ieşit timp de opt luni. "Au arestat pe cine nu trebuia. Dincolo de iadul prin care am trecut în închisoare, cel mai mult regret suferinţa pricinuită celor trei copii ai mei. Poliţiştii au intrat în casa mea, în Genova, şi m-au săltat în faţa celor mici. Mi-au spus că au un mandat de arestare pe numele meu.

Eram acuzat de jaf, dar eu nu aveam nicio idee despre ce vorbesc. Vândusem maşina unei persoane care nu dorea să plătească pentru schimbarea actelor de proprietar. Mi-a zis că duce maşina în Albania şi acolo o va dezmembra", a explicat bărbatul.

"Am muncit mereu cinstit. Unul dintre copii are o boală gravă şi a fost supus unui transplant. Sunt în Italia de 17 ani, n-am încălcat niciodată legea şi totuşi am stat 8 luni în închisoare, apoi în arest la domiciliu, deşi eram nevinovat.", a continuat românul.

Vineri, pe 8 octombrie, a reușit în sfârșit să fie achitat în instanță și a redevenit un om liber. Avocatul său are în plan intentarea unui proces pentru a primi despăgubiri. "Acum vreau dreptate şi despăgubiri pentru detenţia nedreaptă", a adăugat bărbatul.