Român ucis prin bătaie în Italia. „Am vrut să-i dau o lecție și am pierdut controlul“

Sfârșit tragic pentru un român de 55 de ani al cărui cadavru a fost descoperit din întâmplare de un al conațional care își verifica grădina din Laurentio, afectată de inundații. Acesta a zărit, printre bucățile unui copac și ale unei saltele, piciorul unui bărbat și a sunat fără ezitare carabinierii.

Trupul bărbatului a fost descoperit în data de 12 mai 2019, iar anchetatorii au avut nevoie de câteva zile pentru a-i afla indentitatea și pentru a stabili cele întâmplate.

Bărbatul decedat era Neculai Roșu, un român în vârstă de 55 de ani care locuia în Santa Palomba. Trupul victmei a fost aruncat lângă podul din cia Casali di San Sisto, iar armele crimei au fost un par și o bâtă de fier.

Criminalul a primit 16 ani de închisoare

Doi români au fost acuzați de această crimă oribilă : Ștefan D. Munteanu, în vârsta de 37 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat la 16 ani de închisoare, iar fratele său Ioan, în vârstă de 41 de ani a fost judecat pentru ucidere din culpă și achitat.

Se pare că victima murise deja în șanț din cauza bătăii pe care o primise de la Ștefan Munteanu, iar din acest motiv

doar el este văzut de autoritățile italiene ca un criminal, nu și fratele său Ioan Munteanu, care doar l-a ajutat să scape de cadavru. Însă, nu este exclus să se deschidă și un al doilea proces. Procurorii au cerut inițial 21 repsectiv 14 ani de închisoare pentru ambii frați.

Ioan Munteanu

a declarat în Instanță: „Era mort. Nici măcar nu am participat la dispută“. Avocatul lui Ștefan Munteanu a dezvăluit faptul că fapta a avut loc pe fondul unei discuții în contradictoriu cu victima.„De Crăciun m-a bătut fără niciun motiv, am ajuns la spital săptămâni întregi. Și în noaptea aceea a vrut să facă același lucru cu un prieten, care era și invalid. Am intervenit pentru a-l apăra. Eram beți, am vrut să-i dau o lecție și am pierdut controlul“, a declarat Ștefan Munteanu, citează presa italiană.