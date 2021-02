Români din Spania, plătiți cu 5.000 de euro să evacueze blocul în care locuiau ilegal: „A fost o înșelăciune”

In articol:

Zeci de familii care locuiesc într-un bloc din cartierul Corrala de Bahí din provincia spaniolă Cádiz au fost nevoite să își părăsească locuința. Printre aceștia se află și foarte mulți români, care acum au rămas fără un acoperiș asupra capului.

Încă din anul 2015, în blocul cu pricina s-au mutat foarte multe persoane care reprezentau un pericol, susțin vecinii. Printre cei care se aflau în bloc erau și oameni care se ocupau cu afaceri ilegale.

Data de 23 februarie era ultima dată la care „ocupatorii ilegali” puteau să părăsească blocul. Un avocat care a reprezentat compania Haya Real Estate, cea care administrează clădirea din Spania, deținută de grupul american de investiții Cerberus Capital Management LP, a mers în fiecare apartament și le-a oferit locatarilor câte un cec în valoare de 5.000 de euro. Avocatul i-a rugat să semneze un document, prin care își dădeau acordul să părăsească clădirea. În noaptea de 23 februarie, blocul din provincia spaniolă Cádiz a fost pus sub paza unei firme specializate.

Româncă din Spania, dezvăluiri despre momentul în care a fost evacuată din locuință: „A fost o înșelăciune”

Printre românii care au evacuat ieri seara blocul din cartierul spaniol Corrala de Bahí se afla și Carmen. Ea a dezvăluit că nu avut de ales, chiar dacă se afla printre cei mai vechi locuitori ai blocului.

„Ceea ce mă doare cel mai mult este că ne-au subestimat. Am semnat cu toții. Totul a fost foarte rapid, avocatul a acționat cu multă strategie. Și dacă nu există sindicat, nu există forță. Mi-au spus că, dacă nu voi da o copie a cardului, voi fi trimisă în judecată. Și după ce am consultat Asociația pentru Drepturile Omului și mai mulți avocați, nu am avut de ales decât să accept cecul. Dar a fost o înșelăciune. Ce să fac cu 5.000 de euro, dacă nu am unde să trăiesc? Nu am vrut 5.000 de euro, am vrut un acoperiș pentru a locui", a povestit românca.

